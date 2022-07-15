綠島「摩艾像」珊瑚礁遭施工船破壞！　開罰3萬...未改善前禁下錨

▲▼台東縣政府調查結果，石朗保護區水下珊瑚礁確係遭施工船機破壞。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東綠島石朗保護區水下方珊瑚礁，因為形貌神似，被潛水客稱為「摩艾像」，但今年6月底時，鄉民及潛水客發現疑遭施工船機破壞，紛紛向相關單位陳情，經台東縣政府調查後，確實為執災害復建工程施工廠商，因投放消波塊作業時錨定船機不慎所為，除已依漁業法祭出新台幣3萬元罰單外，同時要求施工廠商在提出更好施工方式前，不得再下錨。





事件發生後，縣長饒慶鈴相當重視，指示農業處長許家豪立即與綠島鄉長謝賢裕聯繫進行會談，聽取當地建議，雙方初步共識將要求廠商至綠島召開說明會議及進行潛點調查後，選擇更和緩的錨定方式減緩機組的衝擊力，避免大規模擾動及拖行當地珍貴海底珊瑚礁。

▲▼綠島海域水下寶藏聞名國際，水下生態極度脆弱敏感。

饒慶鈴強調，縣府對於工程進行及海洋生態保育同樣重視，綠島這片瑰麗海域所俱有的水下寶藏甚至聞名國際，水下生態也極度脆弱敏感，縣府會嚴格要求施工廠商務必詳實確認各工作面，需對生態能友善，以維護工程與海洋資源保育雙贏。

饒慶鈴也特別要求農業處等相關單位，對於此次案件務必要求及督導廠商確認施工方式，需無妨礙當地海底生態後再續行工作，另對於受損之海底生態，應更妥善復育，確保海洋的永續、健康與美麗。