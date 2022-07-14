濫用市政資源？簡舒培爆2人名片「違規掛黃珊珊」　柯文哲允諾要查

▲台北市長柯文哲施政報告。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

有意參選台北市長的台北市副市長黃珊珊日前捲入行政不中立爭議，民進黨台北市議員簡舒培14日再爆，被民眾黨推派參選竹北市長的候選人林冠年，原本掛在台北市都更中心，但後來卻支援都發局、對外代表黃珊珊辦公室，質疑有偽造文書問題。對此，台北市長柯文哲表示，雖然不知道要調查多久，但先回去調查。

柯文哲14日下午赴台北市議會施政報告。簡舒培表示，台北市政府成為民眾黨從政黨員的選拔人才庫，林冠年去曾擔任黃珊珊辦公室的秘書，也曾被安排在台北市住宅及都市更新中心，其任期為2020年7月6日至2022年6月30日，林冠年2020年3月未錄取都更中心的公開徵才，但同年6月22日卻被主動找去面試，最終於7月到職，月薪7萬6900元。

簡舒培提及，都更中心徵才過程不但沒有公開招聘，也沒有發布公告，任職工作內容轉為支援都發局，與原聘工作內容不符；且林冠年在都更中心任職後，2021年請假時數500小時，2022年更誇張，請假時數高達896小時，質疑林冠年都在外出勤，如何聯繫都更中心與都發局業務？

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，簡舒培再爆，林冠年職務掛都更中心、負責支援都發局，但對外卻代表「黃珊珊辦公室」，連名片職稱都印「黃珊珊副市長辦公室」，林冠年究竟是支援都發局，還是支援黃珊珊？

柯文哲聽聞後表示，自己很少看到這個人，並回頭詢問是否有代表黃珊珊辦公室。黃珊珊則回應，林冠年確實有支援其辦公室，有請對方做一些相關專案，並透過專案方式請林冠年支援，而名片上寫「黃珊珊副市長辦公室」是因林冠年要代表辦公室去開地方協調會。

簡舒培質疑，除了林冠年之外，勞動局機要秘書劉嘉琪同樣印製掛有「黃珊珊副市長辦公室」的名片，根據台北市秘書處規範公文，秘書處同仁因職務需要印名片，得先向秘書處申請簽准，但2019年迄今黃珊珊副市長室共16人申請印製名片，名單沒有林冠年跟劉嘉琪，懷疑有涉及《刑法》第158條冒充公務員行使職權、第210條偽造文書，要求依法究辦。

黃珊珊強調，沒有人偽造文書，只要有授權就沒有偽造文書的問題。而柯文哲則說，雖然不曉得要調查多久，也不確定要找誰調查，但「我們回去調查。」