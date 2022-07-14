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在家也像出門旅行度假！創意8招儀式感天天chill到爆

▲▼居家,度假,生活,創意,放鬆。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲居家也能靠創意方法打造度假感。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

全世界多數國家已選擇「與疫共存」、開放國境，讓許久不曾出國旅行的台灣人蠢蠢欲動，但旅行成本變高，也有許多人卡在擠不出時間出門旅遊，可是又好想盡情玩樂放鬆緊繃的心情，該怎麼辦？Beth Diana Smith室內設計公司首席設計師史密斯表示：「擁有休閒度假感的重要元素之一是要有『自我照顧的奢華感』」這表示度假就是要做能讓自己感覺變好的事情，也許是舒服地泡個澡、煮一道一直想吃的菜、一天讀完整套推理小說等，無論選擇哪種方式，最關鍵的重點在於：盡可能不去思考工作，只做想做的事，而不是你認為應該做的事。外國網站《Bustle》整理出8個簡單的方法，讓人即使天天宅在家也能像出門旅行一樣超級享受，不妨參考跟著試看看吧。

1、享受奢華水療時刻

洗澡不是一項每天必做任務而已，而是一段珍貴的療癒時光，可以在浴缸裡泡澡，使用新的磨砂膏替全身去角質，或是點香氛蠟燭、放音樂，讓洗澡時光變得很有情調，如果想要還可以再來一杯喜歡的酒或飲品，整個超級chill，最後用全乾乾淨的毛巾擦乾身體，換上舒適的居家服，就像待在飯店一樣，犒賞一下自己很簡單。

▲▼居家,度假,生活,創意,放鬆。（圖／取自免費圖庫pexels）

2、一場充實的電影之夜

現在串流媒體盛行，想看什麼劇集影片幾乎通通有，但總覺得少了點度假感，《Bustle》建議不如提前挑選一部一直非常想看的電影，把看影片的區域布置一下，像是準備最喜歡的零食、飲料，以及舒服抱枕和毯子等，滿滿儀式感讓自己就像到了電影院一樣；如果家裡有室外空間，還可以準備成戶外電影院的模式，更有度假感。

▲▼居家,度假,生活,創意,放鬆。（圖／取自免費圖庫pexels）

3、給自己一張「飯店床」

不是要你買一組超貴的寢具床組，其實只要換上新的床單、枕套和棉被，整張床就會像煥然一新一樣，讓人想一直賴在床上不起來；嶄新潔白又乾淨舒服的床總是會讓人聯想到一趟豪華酒店之旅，可以的話，不妨花點小錢投資一套品質好的亞麻或棉質床被組。

▲▼居家,度假,生活,創意,放鬆。（圖／取自免費圖庫pexels）

4、按自己喜歡的方式吃飯

有些人喜歡用鑽研食譜，花上好半天烹飪料理，對他們而言過程非常放鬆舒壓；但對有些人來說，做菜的清洗備料以及等待料理的時間等通通都是一種折磨。既然在家也要有度假感，用餐方式務必按照自己的心意，想叫外送就叫、愛煮菜就煮，那才是真的享受。

▲▼居家,度假,生活,創意,放鬆。（圖／取自免費圖庫pexels）

5、規劃一套居家度假組合

把自己覺得最有度假氣氛、最喜歡的東西準備起來，像是一本好書、一個蠟燭、一個音響、一份愛吃的零食，以及任何其他可能讓自己感覺「有點特別」的東西。平時就把這些物品全部整理出來，隨時就能為自己打造一次居家度假體驗。

6、全新方式運用戶外空間

如果家裡有陽台或院子，平時只是種種花草、擺放雜物那就太可惜了，趕快整理一下而且發揮巧思以不同於平常的方式利用起來！像是烤肉做一頓特別的晚餐，也可擺上躺椅、布置燈串，舒服地D欣賞星空，用喇叭放最喜歡的音樂，立刻有度假浪漫感。

▲▼居家,度假,生活,創意,放鬆。（圖／取自免費圖庫pexels）

7、把工作資料全部藏起來

試想一下，筆電、工作文件或是工作記事本，光是看到就會讓人想起度假結束後還有一大堆等著處理的工作，讓人在玩的當下無法專注享受，反而分神擔心工作的事，因此，決定好在家開啟度假模式時，就把它們通通移出視線外，幫助自己保持放鬆狀態。

▲▼居家,度假,生活,創意,放鬆。（圖／取自免費圖庫pexels）

8、提前做好度假的萬全準備

如果決定今晚在家享受度假感，結果發現各種東西都沒到位時，那種掃興的感覺反而讓人更不開心，不妨提前計劃準備想要的度假物品，例如在冰箱裡儲存最喜歡的食物或食材，添購可以美化家裡的鮮花，或者購買想用來消磨時間的遊戲、手工藝品等，以備不時之需，而且準備過程中你會發現，度假前的規劃其實就已經開始令人感到興奮和快樂了。

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