1輛嘟嘟車「擠爆27名乘客」還超速！印度警也傻眼　臨檢影片瘋傳

記者吳美依/綜合報導

印度中央邦(UP)發生一起誇張事件,員警試圖盤查一輛超速的嘟嘟車,未料駕駛竟然加速逃逸。他們見狀趕緊追上去,成功攔下車輛後,才驚覺上頭竟然載了27名乘客,其中還包括老人及孩童,這段盤查影片如今也在社群媒體上瘋傳。

BBC等外媒報導,法泰赫普爾(Fatehpur)警察局局長庫瑪爾(Rajesh Kumar)也向記者表示,同仁們「看見裡面有20幾名乘客時,都很震驚」,而這輛嘟嘟車也因為違反限速及超載而遭扣押。

▲印度中央邦一輛嘟嘟車載了27名乘客。(圖/翻攝推特@Benarasiyaa)

在印度,三輪嘟嘟車是一種流行交通方式,在當地相當普遍,儘管其票價是公車的好幾倍,卻仍比計程車便宜許多,廣受中產階級的喜愛。不過,一輛嘟嘟車通常只能載3人,一些車輛經過改造後,頂多可以容納6名乘客。

截至2022年1月,印度擁有14億100萬人口,位居全球第二,且預計2023年就會取代中國,成為世上最大國。這段影片吸引成千上萬網友熱議,有人揶揄道,這應該能夠創下世界紀錄,也有不少人指出,此事件證明了印度的交通設施如此不足。

In UP's Fatehpur, an auto rickshaw ferrying 27 commuters was stopped by the local police during a check. The auto was later seized. pic.twitter.com/hez49t9eJS