1輛嘟嘟車「擠爆27名乘客」還超速！印度警也傻眼　臨檢影片瘋傳

記者吳美依／綜合報導

印度中央邦（UP）發生一起誇張事件，員警試圖盤查一輛超速的嘟嘟車，未料駕駛竟然加速逃逸。他們見狀趕緊追上去，成功攔下車輛後，才驚覺上頭竟然載了27名乘客，其中還包括老人及孩童，這段盤查影片如今也在社群媒體上瘋傳。

BBC等外媒報導，法泰赫普爾（Fatehpur）警察局局長庫瑪爾（Rajesh Kumar）也向記者表示，同仁們「看見裡面有20幾名乘客時，都很震驚」，而這輛嘟嘟車也因為違反限速及超載而遭扣押。

▲印度中央邦一輛嘟嘟車載了27名乘客。（圖／翻攝推特@Benarasiyaa）

在印度，三輪嘟嘟車是一種流行交通方式，在當地相當普遍，儘管其票價是公車的好幾倍，卻仍比計程車便宜許多，廣受中產階級的喜愛。不過，一輛嘟嘟車通常只能載3人，一些車輛經過改造後，頂多可以容納6名乘客。

截至2022年1月，印度擁有14億100萬人口，位居全球第二，且預計2023年就會取代中國，成為世上最大國。這段影片吸引成千上萬網友熱議，有人揶揄道，這應該能夠創下世界紀錄，也有不少人指出，此事件證明了印度的交通設施如此不足。