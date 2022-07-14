傳指揮中心7月底解散　莊人祥否認：不知有何解散條件

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長陳時中獲民進黨徵召參選台北市長，今（14）日上午在行政院院會中請辭，準備卸下衛福部長與防疫指揮官工作，另外外界也傳出指揮中心7月底解散，指揮中心發言人莊人祥今日下午強調沒有這樣的事實，「不知道有什麼解散條件」。

陳時中今日上午於行政院會中表示，辭呈已經提出，剩下就看蘇院長的安排，他會遵照程序辦理；陳也說，防疫團隊跟社會已磨合2年多，「離開指揮中心我仍會掛心、也會關心，但我充分有信心，他們會把事情做好」。

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指揮中心今日下午疫情記者會被問及指揮官接任人選，莊人祥表示，陳時中今日請辭，但他現在還是衛福部長跟指揮官，行政院這邊也還沒有指派人選。

另媒體提問指，一直傳出指揮中心7月底會解散消息，莊人祥則回應，「一直傳出但沒有這樣事實啊！我不知道有啥解散條件」。

行政院發言人羅秉成今日表示，相關人事作業會馬上進行，程序完成確定後會公佈相關人選跟交接時間。媒體追問，這段期間是否會有代理人選？羅秉成說，現在還沒有代理問題，因為辭呈何時生效，院長會斟酌人事作業進行，「陳部長目前身分還是衛福部長，辭職時間生效、交接日期決定後，才會生效」。