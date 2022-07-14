台中+3639　6月至5歲嬰幼兒疫苗7／22起46處開打

▲台中市今天新增3639例，有17人死亡，6個月至5歲嬰幼兒疫苗22日起，在46處快打站開打。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市今天新增3639例本土個案，相較前一週7月7日4081例，降幅達10.83%。副市長令狐榮達在疫情線上記者會表示，家長最關心的6個月至5歲的嬰幼兒疫苗，7月22日起在46處快打站啟動，此外，針對要出國的民眾，也推出獲多國認證的SHC數位疫苗證明的格式，民眾可從健保卡快易通等APP上網申請。

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令狐榮達提到，衛福部今年5月20日加入由美國為首的國際組織VCI（Vaccination Credential Initiative），可發行Smart Health Card（SHC）格式數位證明，這套系統已在今天上午更新完成，符合美國部分州、加拿大、日本及澳洲（雪梨）等地認可，如果想出國到這些地方者，可以上網申請。

令狐提醒，雖然疫情逐步舒緩，但BA.4和BA.5等變異株近日出現本土個案，新冠威脅不可輕忽，接種疫苗可降低重症、住院或死亡風險，降低社區傳染風險，疫苗請務必打好打滿。





衛生局表示，5至11歲兒童疫苗第1劑有15萬5728人施打，涵蓋率80.27%，第2劑7萬7555人，涵蓋率39.97%，台中疫苗相當充足，兒童要打滿2劑才有足夠保護力，此外，6個月至5歲的嬰幼兒疫苗，22日起將在46處快打站啟動，明天會詳細公布施打規劃。

至於65歲以上長者第4劑疫苗，已施打17萬3831人，疫苗涵蓋率42.15%，六都第一，中央針對65歲以上長者接種疫苗贈送500元禮券和2劑快篩試劑的活動只到月底，剩下最後2週，呼籲長輩盡早跟鄰近醫療院所預約。

衛生局提到數位疫苗認證格式一事，之前民眾要出國是透過健保卡快易通等APP上網申請的歐盟格式，歐盟格式出現的個人資料較為簡略，SHC格式較為詳細，民眾何時打1劑、或2劑，都會顯示出來，這是2種不同格式不同之處。

中央公布台中今天17人病逝，年齡介於57歲至96歲之間，有8人未打疫苗，5人打1劑，1人打2劑，3人打3劑，都有慢性病或癌症病史，死因是呼吸衰竭。