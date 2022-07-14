　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸老字號菜刀「拍蒜頭」斷兩截！客服：刀是用來切的「不能拍蒜」

▲▼陸老字號菜刀「拍蒜頭」斷兩截！客服：刀是用來切的「不能拍蒜」。（圖／翻攝微博）

▲菜刀拍蒜頭斷成兩截，客人向客服投訴。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣州王女士先前買了一把大陸老字號刀具店「張小泉」的菜刀，不料一日拍蒜頭時，菜刀竟然從刀面直接斷成兩半。女子事後向客服投訴，不料對方竟告訴她，菜刀不能用來拍蒜頭，令她相當錯愕，將對話過程PO上網路，引起眾多網友關注。

根據《上游新聞》報導，王女士表示，斷裂的菜刀是張小泉的「斬切刀」，在網路上賣99元人民幣（約440元新台幣），但她用來拍蒜頭就斷裂了，於是向客服投訴，「這個刀好離譜，我拍蒜子，它就斷裂，沒見過這麼脆弱的刀，刀還能拍蒜嗎？」

不料，客服竟回答，「不建議拍蒜哦！不能拍蒜的哦！」令王女士感到非常錯愕，把對話內容PO到網路上，引起大量關注，不少網友都感到很困惑，「看中國美食紀錄片，所有廚師都是一把菜刀搞定所有步驟，不能拍蒜的菜刀不能容忍。」「自己使用的張小泉刀拍蒜沒問題，是不是這把有瑕疵，出爐硬度不達標。」

▼客服未提醒菜刀不能拍食物。（圖／翻攝微博）

▲▼陸老字號菜刀「拍蒜頭」斷兩截！客服：刀是用來切的「不能拍蒜」。（圖／翻攝微博）

「張小泉」的客服在接受其它消費者詢問時表示，「我們的刀具都不建議橫拍食物，力度掌握不好的話容易斷柄，如要拍蒜，建議用刀面輕壓（大蒜）。」

另外，從「張小泉」客服的使用前提示中可以發現，並沒有關於「不建議刀具橫拍食物」的相關內容。對此，客服指出，「刀是用來切的，橫拍食物斷柄，不予退換。」

對於菜刀拍蒜斷裂的情況，重慶某鋼鐵公司質檢中心技師鄭師傅解釋，硬度較高材質的刀具比較脆，橫拍時刀具不能變形就會發生斷裂，廠家為了保證刀具的鋒利度，要使淬火鋼的硬度達到一定要求，刀刃硬度越高越鋒利，刀具橫拍斷裂，是因為刀面受力後，受力面積大幅度變大，刀面承受的壓強變大，硬度較高的刀具無法跟隨變形，於是發生斷裂。

鄭師傅還說，買刀要看標號，那種特別貴的刀具，鋼材很硬，硬度越高，開刃之後的保持度越好，鋒利度越高，切東西很快很順手，但這種刀具脆，磕磕碰碰、拍拍打打就容易斷，「家庭使用的話，如果不具備保養刀具的知識，最好別買高標號的刀具。」

►幫牙齒開美肌！用這款牙膏就對了

ET快訊
朱俐靜《超偶》戰友全現身！　悲慟喊：去當天使唱歌
國道「囂張姐」根本沒買機票　衝台中機場停留7hrs原因曝
強強聯手！陳時中競選團隊漸成形：莊瑞雄、林楚茵任發言人
黃嘉千婚變「意外被掀財務狀況」！人妻看完苦勸中肯6字：她真有
快訊／雨彈開炸！　5縣市大雨特報
「綠水鬼」放女友腿上　他吃一餐70萬慘飛！網驚呆：好扯
快訊／台電好衰！拖板車「直接撞彎電桿」　高雄這區下午停電
台首大全面停招　學生「心情錯愕、氣憤」：剛考上研究生無法轉學
快訊／夢想家、領航猿驚天交易！　3球星轉隊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸老字號菜刀「拍蒜頭」斷兩截！客服：刀是用來切的「不能拍蒜」

探討兩岸鄉村文旅經濟　洪秀柱：隨疫情、台獨陰霾散去會更繁榮

邊餵寶寶喝奶邊「用腳玩遊戲」　奶爸最後居然還打贏了！

陸9天7城出現BA.5疫情　多地核酸檢測時間調為「2至3天一檢」

重慶幻日奇景　一太一小「雙太陽」高掛天空

兩岸青年創新創業論壇舉辦　台青提西進建議：一定要做好準備

只為了賭5杯酒！　男子熊抱襲胸猥褻路邊酒醉女孩

重慶飆42度高溫　完工2年紀念館屋頂整片直接「熱塌」

為撿彈出窗外AirPods墜樓身亡！他桌上還留著「玩到一半的手遊」

新疆馬產業「錢」景可觀　維族牧民靠閒置馬月入9萬元

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

汽車被當「移動野餐墊」　猴坐引擎蓋狂嗑餅乾！

陸老字號菜刀「拍蒜頭」斷兩截！客服：刀是用來切的「不能拍蒜」

探討兩岸鄉村文旅經濟　洪秀柱：隨疫情、台獨陰霾散去會更繁榮

邊餵寶寶喝奶邊「用腳玩遊戲」　奶爸最後居然還打贏了！

陸9天7城出現BA.5疫情　多地核酸檢測時間調為「2至3天一檢」

重慶幻日奇景　一太一小「雙太陽」高掛天空

兩岸青年創新創業論壇舉辦　台青提西進建議：一定要做好準備

只為了賭5杯酒！　男子熊抱襲胸猥褻路邊酒醉女孩

重慶飆42度高溫　完工2年紀念館屋頂整片直接「熱塌」

為撿彈出窗外AirPods墜樓身亡！他桌上還留著「玩到一半的手遊」

新疆馬產業「錢」景可觀　維族牧民靠閒置馬月入9萬元

曼秀雷敦「公益限定版」愛心無限銅板價　每個都想收藏

評鑑「不列等」遊覽車2成缺失未改善　6家面臨部分停業、撤照處分

學生家長評「學習歷程檔案」不及格　近7成支持恢復考國英數乙

美國提太平洋國家戰略　外交部：共促自由開放印太區域

《禹英禑》真實人物！她4歲才會說話　佛羅里達首位自閉症律師

《太鼓之達人 咚咚雷音祭》中文限定特典公開…主題便當套組超萌

劉德海／安倍主導印太政經同盟　及早因應台日關係變化

朱俐靜癌逝...《超偶》戰友全現身！　悲慟喊：去當天使唱歌

挑戰一中就「狂風暴雨」？　外交部狠批陸：破壞台海和平的根源

雙手被綁床頭...吳慷仁裸身大尺度　狂拍賈靜雯被封「天生的調教師」

大陸熱門新聞

為撿彈出窗外AirPods　他失足墜樓身亡！

上億遊客去新疆　正妹古城開民宿

新疆馬產業錢景可觀　牧民收入曝

陸委會批海巡06　國台辦回應

發現5歲兒不是親生！爸爸直接遺棄幼稚園

母女家門口遭蒙面雨衣男瞬間擄走！幼女淒厲慘叫

重慶飆42度高溫 完工2年紀念館屋頂整片直接「熱塌」

重慶「雙太陽」高掛天空

19歲少年打完球狂灌冰飲　胸痛送醫不治

兒是別人種　人夫丟幼兒園連夜搬走

爸熬夜1年教孩數學　看到期末考才拿6分氣哭

邊哄寶寶邊用腳玩遊戲　奶爸最後還打贏

只為了賭5杯酒！ 男子熊抱襲胸猥褻路邊酒醉女孩

2歲女兒被丟包墜樓亡！父一夜白頭安葬愛女

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

台首大停招、7月底前辦說明會助學生轉學

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

陳為民掩面痛哭悼朱俐靜！陶晶瑩淚曝：她走得很安詳

即／國道「囂張姐」抓到了　現身台中機場被逮

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

中華電信寄限定簡訊！499吃到飽方案曝

黑絲襪重機女追撞「360度重摔」蓋棉被：一堆酸民

陳時中參戰！　讀稿講出「2個字」鄉民全火大

朱俐靜追思會佈置曝光！ 好友Lulu率先抵會場弔唁

今雨區擴大！明起防劇烈天氣　2地區「下整天」

託男友買衛生棉　妹子開門「見1幕」心臟爆擊

更多

最夯影音

更多
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面