陸老字號菜刀「拍蒜頭」斷兩截！客服：刀是用來切的「不能拍蒜」

▲菜刀拍蒜頭斷成兩截，客人向客服投訴。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣州王女士先前買了一把大陸老字號刀具店「張小泉」的菜刀，不料一日拍蒜頭時，菜刀竟然從刀面直接斷成兩半。女子事後向客服投訴，不料對方竟告訴她，菜刀不能用來拍蒜頭，令她相當錯愕，將對話過程PO上網路，引起眾多網友關注。

根據《上游新聞》報導，王女士表示，斷裂的菜刀是張小泉的「斬切刀」，在網路上賣99元人民幣（約440元新台幣），但她用來拍蒜頭就斷裂了，於是向客服投訴，「這個刀好離譜，我拍蒜子，它就斷裂，沒見過這麼脆弱的刀，刀還能拍蒜嗎？」

不料，客服竟回答，「不建議拍蒜哦！不能拍蒜的哦！」令王女士感到非常錯愕，把對話內容PO到網路上，引起大量關注，不少網友都感到很困惑，「看中國美食紀錄片，所有廚師都是一把菜刀搞定所有步驟，不能拍蒜的菜刀不能容忍。」「自己使用的張小泉刀拍蒜沒問題，是不是這把有瑕疵，出爐硬度不達標。」

▼客服未提醒菜刀不能拍食物。（圖／翻攝微博）

「張小泉」的客服在接受其它消費者詢問時表示，「我們的刀具都不建議橫拍食物，力度掌握不好的話容易斷柄，如要拍蒜，建議用刀面輕壓（大蒜）。」

另外，從「張小泉」客服的使用前提示中可以發現，並沒有關於「不建議刀具橫拍食物」的相關內容。對此，客服指出，「刀是用來切的，橫拍食物斷柄，不予退換。」

對於菜刀拍蒜斷裂的情況，重慶某鋼鐵公司質檢中心技師鄭師傅解釋，硬度較高材質的刀具比較脆，橫拍時刀具不能變形就會發生斷裂，廠家為了保證刀具的鋒利度，要使淬火鋼的硬度達到一定要求，刀刃硬度越高越鋒利，刀具橫拍斷裂，是因為刀面受力後，受力面積大幅度變大，刀面承受的壓強變大，硬度較高的刀具無法跟隨變形，於是發生斷裂。

鄭師傅還說，買刀要看標號，那種特別貴的刀具，鋼材很硬，硬度越高，開刃之後的保持度越好，鋒利度越高，切東西很快很順手，但這種刀具脆，磕磕碰碰、拍拍打打就容易斷，「家庭使用的話，如果不具備保養刀具的知識，最好別買高標號的刀具。」