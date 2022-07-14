找餐廳不再依靠Google地圖　官方：兩款App將威脅搜尋服務

▲Google認為，Instagram與Tik Tok的出現將威脅Google的搜尋方式。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俐穎／綜合報導

Google地圖擁有規劃路線、尋找附近景點等實用功能，目前可以說是最主流的地圖App，而這樣強大的App，卻認為兩款社交軟體將造成威脅， Google 資深副總裁 Prabhakar Raghavan 在一次採訪中提到， Instagram 與 TikTok 將對Google旗下服務造成威脅。

外媒Techcrunch報導指出，Google先前進行過相關研究，有大約4成年齡為18到24歲的年輕人，在尋找餐廳時不會打開Google地圖，相對的會在 Instagram 與 TikTok 上尋找其他用戶發布的內容，用來決定想造訪的地點。

Prabhakar Raghavan表示，年輕人普遍「視覺豐富」的搜索和發現更感興趣，而且這不僅限於在哪裡吃飯，也就是說，在搜尋各種資訊上，年輕人都傾向視覺化的資訊。

他指出，今天上網的年輕人從來沒有見過紙質地圖，但Google地圖被設計成看起來像一張「卡在手機上」的紙質地圖。他認為這不符合年輕用戶的期望，並且是錯誤的體驗。

為了更好的貼近用戶，Google地圖現在正在結合AR來幫助用戶在環境中定位自己的方向，而不是強迫用戶根據螢幕上的藍點來確定要走的路，此外，在開發者大會 Google I/O 上，也宣布了對 Google Maps 的其他改進，加入新的 3D 模式和沈浸式視圖等。

Prabhakar Raghavan也說，年輕人對視覺內容的需求將改變 Google 搜索，除了視覺外，在一些國家，語音搜尋的比重高達 30% ，年輕的網路用戶甚至不用打字輸入。