　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

找餐廳不再依靠Google地圖　官方：兩款App將威脅搜尋服務

▲▼Google,Google地圖,Google Map,地圖,手機,找路,迷路,。（圖／達志影像／美聯社）

▲Google認為，Instagram與Tik Tok的出現將威脅Google的搜尋方式。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俐穎／綜合報導

Google地圖擁有規劃路線、尋找附近景點等實用功能，目前可以說是最主流的地圖App，而這樣強大的App，卻認為兩款社交軟體將造成威脅， Google 資深副總裁 Prabhakar Raghavan 在一次採訪中提到， Instagram 與 TikTok 將對Google旗下服務造成威脅。

外媒Techcrunch報導指出，Google先前進行過相關研究，有大約4成年齡為18到24歲的年輕人，在尋找餐廳時不會打開Google地圖，相對的會在 Instagram 與 TikTok 上尋找其他用戶發布的內容，用來決定想造訪的地點。

Prabhakar Raghavan表示，年輕人普遍「視覺豐富」的搜索和發現更感興趣，而且這不僅限於在哪裡吃飯，也就是說，在搜尋各種資訊上，年輕人都傾向視覺化的資訊。

他指出，今天上網的年輕人從來沒有見過紙質地圖，但Google地圖被設計成看起來像一張「卡在手機上」的紙質地圖。他認為這不符合年輕用戶的期望，並且是錯誤的體驗。

為了更好的貼近用戶，Google地圖現在正在結合AR來幫助用戶在環境中定位自己的方向，而不是強迫用戶根據螢幕上的藍點來確定要走的路，此外，在開發者大會 Google I/O 上，也宣布了對 Google Maps 的其他改進，加入新的 3D 模式和沈浸式視圖等。

Prabhakar Raghavan也說，年輕人對視覺內容的需求將改變 Google 搜索，除了視覺外，在一些國家，語音搜尋的比重高達 30% ，年輕的網路用戶甚至不用打字輸入。

►幫牙齒開美肌！用這款牙膏就對了

ET快訊
朱俐靜《超偶》戰友全現身！　悲慟喊：去當天使唱歌
國道「囂張姐」根本沒買機票　衝台中機場停留7hrs原因曝
強強聯手！陳時中競選團隊漸成形：莊瑞雄、林楚茵任發言人
黃嘉千婚變「意外被掀財務狀況」！人妻看完苦勸中肯6字：她真有
快訊／雨彈開炸！　5縣市大雨特報
「綠水鬼」放女友腿上　他吃一餐70萬慘飛！網驚呆：好扯
快訊／台電好衰！拖板車「直接撞彎電桿」　高雄這區下午停電
台首大全面停招　學生「心情錯愕、氣憤」：剛考上研究生無法轉學
快訊／夢想家、領航猿驚天交易！　3球星轉隊
超毒「鎖鍊蛇」民宅出沒！　女里長好強狂抓4條蛇

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

找餐廳不再依靠Google地圖　官方：兩款App將威脅搜尋服務

M2 MacBook Air搶先「拆」　外媒：內部配置恐讓聲音受影響

Google Pixel 6太多Bug！　外媒盤點Pixel 7五大必改問題

iPhone 14 Max生產落後、恐遭推遲！外界憂：衝擊和碩、立訊營收獲利

熱銷平板榜單出爐！　這台iPad免萬元就可入手

蘋果AR／VR頭戴式裝置最新爆料　郭明錤：已有「二代產品」規劃

3C通路「Apple Back To School」搶先開跑　買平板送配件

挑戰蘋果！Nothing Phone (1)亮相　全透明外殼、燈條設計吸睛

LINE WEBTOON登台8周年　漫畫「黑盒子」即將影視化

讀書好夥伴！破6.6億觀看次數　「Lofi Girl」兩年直播遭檢舉下架

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

汽車被當「移動野餐墊」　猴坐引擎蓋狂嗑餅乾！

找餐廳不再依靠Google地圖　官方：兩款App將威脅搜尋服務

M2 MacBook Air搶先「拆」　外媒：內部配置恐讓聲音受影響

Google Pixel 6太多Bug！　外媒盤點Pixel 7五大必改問題

iPhone 14 Max生產落後、恐遭推遲！外界憂：衝擊和碩、立訊營收獲利

熱銷平板榜單出爐！　這台iPad免萬元就可入手

蘋果AR／VR頭戴式裝置最新爆料　郭明錤：已有「二代產品」規劃

3C通路「Apple Back To School」搶先開跑　買平板送配件

挑戰蘋果！Nothing Phone (1)亮相　全透明外殼、燈條設計吸睛

LINE WEBTOON登台8周年　漫畫「黑盒子」即將影視化

讀書好夥伴！破6.6億觀看次數　「Lofi Girl」兩年直播遭檢舉下架

評鑑「不列等」遊覽車2成缺失未改善　6家面臨部分停業、撤照處分

學生家長評「學習歷程檔案」不及格　近7成支持恢復考國英數乙

美國提太平洋國家戰略　外交部：共促自由開放印太區域

《禹英禑》真實人物！她4歲才會說話　佛羅里達首位自閉症律師

《太鼓之達人 咚咚雷音祭》中文限定特典公開…主題便當套組超萌

劉德海／安倍主導印太政經同盟　及早因應台日關係變化

朱俐靜癌逝...《超偶》戰友全現身！　悲慟喊：去當天使唱歌

挑戰一中就「狂風暴雨」？　外交部狠批陸：破壞台海和平的根源

雙手被綁床頭...吳慷仁裸身大尺度　狂拍賈靜雯被封「天生的調教師」

20歲女被告通姦　法院判她恐怖酷刑「該用亂石砸死」不准請律師

遊客玩橡皮艇狂飆嗨翻！　下秒遭水上摩托車撞飛亡

3C家電熱門新聞

3C通路「Apple Back To School」搶先開跑　買平板送配件

找餐廳不再依靠Google地圖　官方：兩款App將威脅搜尋服務

熱銷平板榜單出爐！這台iPad免萬元就可入手

蘋果AR／VR頭戴式裝置最新爆料　郭明錤：有史以來最複雜產品

iPhone 14 Max生產落後、恐遭推遲！外界憂：衝擊和碩、立訊營收獲利

SONY旗艦機皇降1.2萬　iPhone也入榜

讀書好夥伴！破6.6億觀看次數　「Lofi Girl」兩年直播遭檢舉下架

比iPhone 14更貴！全新Apple Watch全系列價格曝光

M2 MacBook Air搶先「拆」　外媒：內部配置恐讓聲音受影響

Google Pixel 6太多Bug！　外媒盤點Pixel 7五大必改問題

挑戰蘋果！Nothing Phone (1)亮相　全透明外殼、燈條設計吸睛

蘋果舊換新名單價格更新　官方認證一代神機「已無殘值」

平價大螢幕iPhone 14可能缺貨！　分析師報告：生產計畫嚴重落後

外媒曝iPhone 14可能有「4大弱點」！　拉大與Pro系列差距

更多熱門

相關新聞

Google宣布：下半年減緩招聘

Google宣布：下半年減緩招聘

在通貨膨脹、烏俄戰爭、供應鏈限制和經濟衰退等不利因素的影響下，Netflix、Meta、推特、特斯拉和微軟已經宣布了裁員計畫或削減招聘人數，現在科技巨頭之一的谷歌也宣布跟進。

雲林史上最貴！　嘉義富豪3.2億打包斗六全棟商辦

雲林史上最貴！　嘉義富豪3.2億打包斗六全棟商辦

手機、電腦快更新！　Google發現第4個零日漏洞

手機、電腦快更新！　Google發現第4個零日漏洞

快更新瀏覽器！Google發現Chrome最新「零日漏洞」

快更新瀏覽器！Google發現Chrome最新「零日漏洞」

NCC納管數位平台　分潤機制待解

NCC納管數位平台　分潤機制待解

關鍵字：

Google

讀者迴響

熱門新聞

台首大停招、7月底前辦說明會助學生轉學

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

陳為民掩面痛哭悼朱俐靜！陶晶瑩淚曝：她走得很安詳

即／國道「囂張姐」抓到了　現身台中機場被逮

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

中華電信寄限定簡訊！499吃到飽方案曝

黑絲襪重機女追撞「360度重摔」蓋棉被：一堆酸民

陳時中參戰！　讀稿講出「2個字」鄉民全火大

朱俐靜追思會佈置曝光！ 好友Lulu率先抵會場弔唁

今雨區擴大！明起防劇烈天氣　2地區「下整天」

託男友買衛生棉　妹子開門「見1幕」心臟爆擊

更多

最夯影音

更多
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面