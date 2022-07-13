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2歲女兒被丟包墜樓亡！父「一夜白頭」安葬愛女　對比照惹網心疼

記者鄭思楠／綜合報導

浙江杭州6月14日發生一起悲劇，不足2歲的女童「小櫻桃」本來被保姆帶著下樓玩耍，結果保姆只顧著玩手機，把孩子忘在電梯中自行走出，最後電梯上行。當電梯門再次在8樓打開時，慌張大哭的小櫻桃衝出電梯，之後慘從8樓窗台墜落到2樓平台身亡。12日上午，小櫻桃在杭州安葬。父親再度現身，不到一個月頭髮已花白。

此前，透過電梯監視器顯示，保母吳女與女童同乘電梯下樓，其間，吳女一直在看手機。到達1樓後，保母拉著滑板車走出，女童被獨自困在電梯間。電梯自動升至8樓後，女童走出電梯間，爬上電梯廳的窗戶後墜亡。

▲▼2歲女兒被丟包墜樓亡　父蒼老安葬愛女。（圖／翻攝自影片）

▲2歲女童被獨留電梯。（圖／翻攝自影片）

畫面顯示，從女童和吳女走進電梯，到女童獨自一人哭著從8樓走出，整個過程持續2分鐘。詭異的是，當時電梯停在1樓30多秒，保母疑似沒有想到按開電梯門。期間女童大哭拍打電梯門，隨後升到了8樓，女童跑出去後，不幸從8樓樓梯間的窗戶墜落到2樓平台身亡。

事發第二天，女童父母報案指控，保母過失至女童死亡。杭州市公安局拱墅區分局認為此案符合刑事立案標準，已進行立案偵查。父母表示，「先追究保母的刑事責任，後續將繼續追究保母和物業的民事責任。」

女童母親趙女表示，8樓的住戶告訴她，吳女是在孩子爸爸敲門找孩子後，事發20分鐘後才來敲門，「在1樓單元門的監視器錄像裡，都能聽到孩子墜落時的響聲，吳女也能聽見，卻在孩子墜樓後8分鐘，才給孩子爸爸打電話。」

趙女不解，女童出事後，保母吳女為何沒在第一時間救孩子，「事發後，保母告訴孩子爸爸，當時女童已經從電梯出來，結果說要撿樹枝就又進了電梯，這些話監視器畫面已經可以證明是謊話。」

趙女說，影片裡女兒無助的掙扎，每一秒都像針扎一般刺進心裡，「我們不能接受孩子不明不白地離世，一定要給孩子一個交代，讓過失者付出應有的懲罰。」據了解，涉事保母稱，「自己不是故意傷害孩子，願意承擔自己該承擔的責任。」

▲▼2歲女兒被丟包墜樓亡　父蒼老安葬愛女。（圖／翻攝自影片）

▲父親一夜白頭。（圖／翻攝自影片）

7月12日上午，被保姆遺留電梯墜亡的2歲女童在杭州安葬。父母再度出現在鏡頭前，其中父親的頭髮從烏黑變成花白，整個人一下子蒼老不少，可見身心折磨，這幕也惹全網感心疼，大呼「原來一夜白頭是真的」。女兒出事以來，父親陳先生每天通過發布影片的形式追憶女兒。陳先生稱，這一個月來，他不斷地發影片，參與直播，是為了讓更多人知道這個事情，為女兒討回公道。

陳先生稱，女兒櫻桃的一生只有654天。這些天，他把手機和電腦裡的所有的照片、影片清理了一遍，一共有4萬多個文件。其中，櫻桃的照片有7231張，影片823個。他將每個文件都標註上了相應的日期和名稱，看著那些照片和影片，從櫻桃還在媽媽肚子裡到孩子出生，再到牙牙學語，這些過往都歷歷在目。

櫻桃墜亡至今已經近1個月，在陳先生的社交平台帳號上，他一共發布了47個跟櫻桃有關的影片，還不斷參加各個媒體的連線直播。

▼父親曾一頭黑髮。（圖／翻攝自影片）

▲▼2歲女兒被丟包墜樓亡　父蒼老安葬愛女。（圖／翻攝自影片）

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