Google Pixel 6太多Bug！　外媒盤點Pixel 7五大必改問題

▲外媒盤點Google Pixel 7 必須改進的5大問題。（圖／Google）

記者陳俐穎／綜合報導

秋季除了果粉期待的蘋果發表會之外，安卓廠商也蓄勢待發，先前Google就對全新的Pixel 7系列做出預告，預計秋季就會登場，但外媒也盤點了Pixel 7應該改善的幾點功能與效能，才能讓用戶有更好的體驗。

外媒Phonearena報導指出，雖然Google Pixel 6 Pro現在基本上是相當不錯的手機，但在發布九個月後，Google才將手機調教成一款好用的手機，很難讓消費者產生認同。報導指出，Pixel 6 Pro設計非常漂亮、精緻，且擁有出色的鏡頭系統，加上優秀的螢幕與喇叭帶來更出色的多媒體體驗。

但在優點之外，這款手機仍有許多不能忽視的缺點，包含指紋感應讀取問題、Android 12 上的小工具需要不時重新加載、相機處理照片時會出現問題、查看剛剛拍攝的照片時有時會黑畫面等等。

因此，Phonearena認為，Google必須在Pixel 7上做出改變，首先，Android 13不可以再出現大量的Bug。其次，Google Tensor處理器，在效能上並不理想，需要提高節能訂且增加效能發揮，續航力也是個要解決的大問題。

第三就是，指紋解鎖的速度，許多人覺得Pixel 6系列指紋解鎖存在大問題，時常感應不良，最新的Pixel 7必須進行改善。

第四，相機雖然仰賴軟體調教，達到畫面的優異，但超廣角仍是需要努力的地方。

最後，Pixel 6系列拍照時很常出現眩光狀況，因此認為Pixel 7在這方面應改採取新的相機鏡頭塗層來減少問題。