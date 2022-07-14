iPhone 14 Max生產落後、恐遭推遲！外界憂：衝擊和碩、立訊營收獲利

▲iPhone 14 系列手機。（示意圖／取自RendersByShailesh推特）

記者吳康瑋／綜合報導

蘋果（Apple.）今年新增的6.7 吋iPhone 14 Max 生產進度落後，未來恐面臨供貨問題！據外媒「新浪網」報導指出，從8月供應鏈數據來看，14 Max 的面板量仍「遠遠落後」於14 Pro Max。此現象有可能為蘋果故意選擇優先保供 Pro Max 訂單，而將14 Max推遲或嚴重限量。

報導引述全球顯示領域分析機構 DSCC首席執行官Ross Young發佈的最新預測，今年蘋果 iPhone 14 Pro Max 的供應量，將達到iPhone 14 Max 的三倍多。對此，法人透露，這種現象可能將導致兩種情況發生：第一，14 Pro Max 供貨量會提高；第二，14 Ｍax延遲將導致，其新機代工廠商「和碩、立訊」今年的營收獲利表現恐遭嚴重衝擊。

據了解，14系列主力商品（14、14 Pro和14 Pro Max）主要由代工龍頭鴻海（2317）旗下富士康負責，而延遲生產的14 Max（1st Sourse）為代工大廠和碩（4938）、14 Max ；2st Sourse）為立訊負責生產。並且14 Ｍax 為今年立訊代工主力產品，若生產落後的消息屬實，對2大代工廠將有不小的影響。

法人指出，這也意味著，拿下蘋果今年新iPhone 14系列主力商品14 Pro Max的鴻海（2317）集團，供貨將可大幅成長，挹注手上訂單也能順利消化，今年營收獲利可望持續攀升，將成為最大贏家。不過對此消息，鴻海、和碩回應，公司不評論單一客戶、產品及訂單。