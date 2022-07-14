　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 14 Max生產落後、恐遭推遲！外界憂：衝擊和碩、立訊營收獲利

▲iPhone 14 系列手機。（示意圖／取自RendersByShailesh推特）

▲iPhone 14 系列手機。（示意圖／取自RendersByShailesh推特）

記者吳康瑋／綜合報導

蘋果（Apple.）今年新增的6.7 吋iPhone 14 Max 生產進度落後，未來恐面臨供貨問題！據外媒「新浪網」報導指出，從8月供應鏈數據來看，14 Max 的面板量仍「遠遠落後」於14 Pro Max。此現象有可能為蘋果故意選擇優先保供 Pro Max 訂單，而將14 Max推遲或嚴重限量。

報導引述全球顯示領域分析機構 DSCC首席執行官Ross Young發佈的最新預測，今年蘋果 iPhone 14 Pro Max 的供應量，將達到iPhone 14 Max 的三倍多。對此，法人透露，這種現象可能將導致兩種情況發生：第一，14 Pro Max 供貨量會提高；第二，14 Ｍax延遲將導致，其新機代工廠商「和碩、立訊」今年的營收獲利表現恐遭嚴重衝擊。

據了解，14系列主力商品（14、14 Pro和14 Pro Max）主要由代工龍頭鴻海（2317）旗下富士康負責，而延遲生產的14 Max（1st Sourse）為代工大廠和碩（4938）、14 Max ；2st Sourse）為立訊負責生產。並且14 Ｍax 為今年立訊代工主力產品，若生產落後的消息屬實，對2大代工廠將有不小的影響。

法人指出，這也意味著，拿下蘋果今年新iPhone 14系列主力商品14 Pro Max的鴻海（2317）集團，供貨將可大幅成長，挹注手上訂單也能順利消化，今年營收獲利可望持續攀升，將成為最大贏家。不過對此消息，鴻海、和碩回應，公司不評論單一客戶、產品及訂單。

►「聲寶變頻冷暖氣機」挑戰全網最低價！

ET快訊
朱俐靜追思會佈置曝光　好友Lulu率先抵會場弔唁
LIVE／朱俐靜驟逝追思會　演藝圈好友齊送最後一程
正妹老師下課大解放！　「超兇雪乳」比基尼快撐不住
焦糖操刀空戰「加速陳時中GG？」　他曝致命錯誤
為撿彈出窗外AirPods墜樓身亡！他桌上還留著「玩一半的手
菅義偉憔悴：想和安倍呼吸相同空氣　主播哭到問不下去
澎恰恰驚傳「住家遭法院查封」！　經紀人低調回應了
快訊／台股跌逾150點！　台積電下跌7.5元至463元

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Google Pixel 6太多Bug！　外媒盤點Pixel 7五大必改問題

iPhone 14 Max生產落後、恐遭推遲！外界憂：衝擊和碩、立訊營收獲利

熱銷平板榜單出爐！　這台iPad免萬元就可入手

蘋果AR／VR頭戴式裝置最新爆料　郭明錤：已有「二代產品」規劃

3C通路「Apple Back To School」搶先開跑　買平板送配件

挑戰蘋果！Nothing Phone (1)亮相　全透明外殼、燈條設計吸睛

LINE WEBTOON登台8周年　漫畫「黑盒子」即將影視化

讀書好夥伴！破6.6億觀看次數　「Lofi Girl」兩年直播遭檢舉下架

蘋果將推大螢幕iPad　分析師：可能加入螢幕下FaceID

平價大螢幕iPhone 14可能缺貨！　分析師報告：生產計畫嚴重落後

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

汽車被當「移動野餐墊」　猴坐引擎蓋狂嗑餅乾！

狂問吉娃娃「你寂寞嗎？」　第5次怒了嚇壞網：超吉兇

正妹算帳飆速按計算機！ 網驚：我連數字都沒看完

Google Pixel 6太多Bug！　外媒盤點Pixel 7五大必改問題

iPhone 14 Max生產落後、恐遭推遲！外界憂：衝擊和碩、立訊營收獲利

熱銷平板榜單出爐！　這台iPad免萬元就可入手

蘋果AR／VR頭戴式裝置最新爆料　郭明錤：已有「二代產品」規劃

3C通路「Apple Back To School」搶先開跑　買平板送配件

挑戰蘋果！Nothing Phone (1)亮相　全透明外殼、燈條設計吸睛

LINE WEBTOON登台8周年　漫畫「黑盒子」即將影視化

讀書好夥伴！破6.6億觀看次數　「Lofi Girl」兩年直播遭檢舉下架

蘋果將推大螢幕iPad　分析師：可能加入螢幕下FaceID

平價大螢幕iPhone 14可能缺貨！　分析師報告：生產計畫嚴重落後

今天衝了！手搖飲連7天「2大飲品任選第2杯半價喝」

快訊／3類人搭機前免PCR！陳時中請辭指揮官？　指揮中心1400說明

Google Pixel 6太多Bug！　外媒盤點Pixel 7五大必改問題

朱俐靜追思會佈置曝光！ 好友Lulu率先抵會場弔唁

家中驚見圓柱體砲彈！　竟是天兵老公金門撿回家收藏...一放50年

每天都該「肌」動一下！營養師：餐餐來點20g

曾獲日本雜誌「滿座冰室」肯定！招牌牛奶冰零死角被芋泥山填滿　

《社內相親》辦公室戀情爆紅！「6成男女都幻想過」　打死不公開原因曝

周玉蔻怒了！狠嗆「焦糖哥哥」空戰個頭　「先好好讀幾本書再說」

小王太飢渴！人妻「視訊洗澡」止餓　他幻想壞壞喊：餵飽你

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

3C家電熱門新聞

3C通路「Apple Back To School」搶先開跑　買平板送配件

蘋果AR／VR頭戴式裝置最新爆料　郭明錤：有史以來最複雜產品

SONY旗艦機皇降1.2萬　iPhone也入榜

熱銷平板榜單出爐！這台iPad免萬元就可入手

讀書好夥伴！破6.6億觀看次數　「Lofi Girl」兩年直播遭檢舉下架

比iPhone 14更貴！全新Apple Watch全系列價格曝光

iPhone 14 Max生產落後、恐遭推遲！外界憂：衝擊和碩、立訊營收獲利

挑戰蘋果！Nothing Phone (1)亮相　全透明外殼、燈條設計吸睛

蘋果舊換新名單價格更新　官方認證一代神機「已無殘值」

平價大螢幕iPhone 14可能缺貨！　分析師報告：生產計畫嚴重落後

外媒曝iPhone 14可能有「4大弱點」！　拉大與Pro系列差距

LINE必備「9種功能」一次看

蘋果iOS 16暗藏「15年彩蛋」　致敬賈伯斯

iOS 16公測版來了！全新鎖定螢幕、訊息功能搶先體驗

更多熱門

相關新聞

鴻海入股紫光案「須向投審會申請」　經部：尚未收到遞件

鴻海入股紫光案「須向投審會申請」　經部：尚未收到遞件

大陸知名半導體企業紫光集團宣布破產後引進新資金重組，鴻海集團旗下工業富聯（FII）擬與興微產業合資約98億元（約新台幣435億元）入股，以擴大半導體事業佈局；對此，經濟部投審會今（13）日表示，涉及晶圓代工、IC設計等敏感項目赴陸投資，且投資金額達5000萬美元，依規定須事先取得投審會核准，目前尚未收到鴻海正式遞件。

缺料衝擊未完？神達6月營收月減12.9%　公司：下半年樂觀、表現回溫

缺料衝擊未完？神達6月營收月減12.9%　公司：下半年樂觀、表現回溫

外媒曝：鴻海深圳觀瀾廠為iPhone14組裝　啟動招工！

外媒曝：鴻海深圳觀瀾廠為iPhone14組裝　啟動招工！

鴻海擬在「泰國東部經濟走廊」建EV生產基地　拚2024年完工量產

鴻海擬在「泰國東部經濟走廊」建EV生產基地　拚2024年完工量產

曾跟隨郭台銘、尹衍樑！鴻海前發言人丁祈安驚傳「腦溢血」離世

曾跟隨郭台銘、尹衍樑！鴻海前發言人丁祈安驚傳「腦溢血」離世

關鍵字：

iPhone 14 Max 生產落後推遲衝擊和碩立訊營收獲利鴻海

讀者迴響

熱門新聞

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

黑絲襪重機女追撞「360度重摔」蓋棉被：一堆酸民

今雨區擴大！明起防劇烈天氣　2地區「下整天」

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

陳時中參戰！　讀稿講出「2個字」鄉民全火大

託男友買衛生棉　妹子開門「見1幕」心臟爆擊

黑絲重機辣妹慘摔　車是租的…賠償金額曝

報出特殊姓氏「總被誤認是暱稱」！女星無奈用掰的

半個台灣有感　07：41規模4.6地震

準岳父提「入贅送600坪土地」　網見2字急搖頭

陳時中今辭衛福部長　內定薛瑞元接任

更多

最夯影音

更多
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面