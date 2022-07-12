「有人持刀」警到場只見女子墜樓　2男被砍不敢報案原因曝

▲高市刑大逮捕涉嫌當街砍人的4名嫌犯 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市警方5日獲報，前金區有人疑似持刀走在路上，警方到場進行周邊查訪時，卻發現吳姓女子從飯店7樓墜落至隔壁的公寓頂樓，還查出吳女是通緝犯；但警方對於持刀案件不敢大意，經過多日的追查，查出原來是蘇姓、李姓兩名男子被仇家砍殺，而兩人因為遭通緝不敢報案，警方循線逮捕以蘇姓男子為首的4人，全案訊後依殺人等罪嫌移送。

這起案件發生在5日上午10點多，新興分局接獲民眾報案，表示有可疑人士持刀走在路上，員警到場查看後，發現報案地點沒有可疑人士，不過仍對一旁的飯店進行逐層查訪。

▲警方起出作案時的刀具。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這時，突然聽到「碰」一聲，驚見一名女子墜落在隔壁的四樓樓高舊公寓，身體仰躺於頂樓上，不停地大哭，一名男子則匆匆地奔來，警方趕緊通知119到場進行救護。

警方調查意外發現吳女是毒品通緝犯，並在身上發現毒品和吸食器，但由於稍早才有民眾報案有人持刀，因此警方不敢大意，仍由市刑大偵三隊與新興分局、左營分局組專案小組展開調查，追查後發現是一起街頭暴力案件。

▲吳姓女子墜樓引出案外案。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

專案小組調閱監視畫面後，找到涉案的潘姓主嫌（40歲）和旗洪姓（39歲）、謝姓（30歲）和張姓（23歲）小弟，警方追查發現，潘男等人因為吳姓女友人和蘇姓男子有金錢糾紛，他出面幫忙喬，5日當天潘男等人就是到文武街找蘇男（27歲）和李男（30歲）算帳，雙方一見面眾人持刀當街追砍蘇和李，造成李男左胸處挫傷，傷勢嚴重。

但因蘇、李兩人都因案遭法院通緝，案發當下見警網抵達現場不敢出面求助，反而逃逸。專案小組釐清案情後，將潘嫌等4人拘提到案，並查查扣作案用的斧頭、折疊刀、菜刀各1把，二級毒品安非他命1包、安非他命吸食器1組、電子磅秤1台、行動電話6支等贓證物，全案在訊後依殺人、妨害秩序等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。