李永得再嗆北市府「轉移焦點」：企圖掩蓋白賊事實

▲文化部長李永得再度反擊北市府。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

文化部長李永得與北市府近來因台博館、空總土地案隔空交火，今（13）日上午柯文哲批李永得「上班不認真」，李則反批柯「8年一事無成」，北市府也在下午搬出會議紀錄反擊；晚間李永得再回應，北市政府不要魚目混珠拿會議紀錄來轉移焦點，企圖掩蓋「白賊」的事實。

柯文哲今上午批李永得「上班不認真」，表示文化部次長蕭宗煌跟台北市政府的備忘錄都寫完了，李永得身為部長卻不知道，「實在有夠懶惰」。 而李永得也不甘示弱回應，終於知道柯文哲擔任台北市長8年為何一事無成，「因為他根本沒有進入狀況」、「只會打嘴砲」、「連打嘴砲都不做功課」，因為空總和台博館是兩件事情，直批柯文哲「傻傻分不清」。

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李永得更直指柯文哲「白賊（說謊）」，「請柯文哲市長你把這個備忘錄拿出來，如果你拿得出來，我頭給你，如果你拿不出來，應該在台北市政府前面，面壁思過三天，向台北市民謝罪。」

北市府發言人陳智菡在下午表示，「一個文化部長可以講出這麼野蠻的話」，更提到，蔡炳坤跟蕭政次舉辦會議不只備忘錄，還有會議紀錄，且北市府在5月11日已公告把台博館土地變更地目為保存區，才能把整塊土地移交給台博館。

而李永得晚間再度回應表示，請北市政府不要魚目混珠拿會議紀錄來轉移焦點，企圖掩蓋「白賊」的事實。「請柯文哲市長先拿出你所說的空總都市計畫變更備忘錄出來，我們文化部、北市府再談。」