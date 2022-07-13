診所前掛牌罵「庸醫」　醫護上班怕怕...他挨罰7萬6又被起訴

▲男子自稱幫友人處理醫療糾紛，時常到牙科診所外抗議大喊「爛醫生」。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

陳姓男子因為幫友人協調醫療糾紛不順利，竟然公親變事主，經常跑去守在台北市仁愛路上1間牙科診所前，在胸前掛著紙牌寫道「庸醫大賺黑心錢」，還拿手機跟拍進出人士，讓醫護感覺「上班情緒緊張」，台北地院已依違反《社維法》開罰11次，累計7萬6千元，但陳男不死心，持續去滋擾診所營業，台北地檢署13日依公然侮辱罪起訴。

據了解，60多歲的陳男的女性友人與這間診所發生過醫療糾紛，陳男曾代表友人到台北市衛生局去調解，但調解不順利，陳男至少從2021年4月起，開始常常在胸前佩掛紙牌「庸醫大賺黑心錢，害人牙齒痛十年」，在診所外來回走動、叫囂、刻意咳嗽、跟拍進出人士，還會大喊「爛醫生」。

▲診所人員抱怨陳男的行為，讓他們上班情緒很緊張，會怕。（示意圖／Pexels）

轄區大安分局經常接獲報案，若前往勸阻不成，就依照《社會秩序維護法》將陳男移送，陳男辯解：「醫生不願意全額退費，我代替我朋友去該診所請願抗議」，法官詢問是否循司法途徑提告，他解釋：「司法訴訟也沒用，所以目前沒有提司法訴訟」，還堅稱：「我有請願權及言論自由權，要讓路過民眾及社會大眾知道這個醫生有多惡質」。

診所人員抱怨，「上班情緒很緊張，會怕，陳男幾乎是每天來，差不多一至二次」，根據台北簡易庭公開的11分裁定書，陳男從2021年4月起到12月，多次被監視器拍下在診所外鬧事的影像，已經構成「藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者」，依法開罰3000元到1萬元，累計罰了7萬6千元。

不過，陳男絲毫沒有因為罰錢而有所改變，又被警方依妨害名譽罪移送北檢偵辦刑事罪責，檢察官調查後認為，陳男用紙牌批評「庸醫」，大罵「爛醫生」等語，足以損害他人名譽，依公然侮辱罪嫌起訴。另外診所醫師懷疑遭陳男跟蹤，造成醫師恐懼部分，因無法排除陳男只是剛好和醫師同路行進，因罪嫌不足，處分不起訴。