　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

診所前掛牌罵「庸醫」　醫護上班怕怕...他挨罰7萬6又被起訴

▲牙醫,牙科,診所,蛀牙,。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子自稱幫友人處理醫療糾紛，時常到牙科診所外抗議大喊「爛醫生」。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

陳姓男子因為幫友人協調醫療糾紛不順利，竟然公親變事主，經常跑去守在台北市仁愛路上1間牙科診所前，在胸前掛著紙牌寫道「庸醫大賺黑心錢」，還拿手機跟拍進出人士，讓醫護感覺「上班情緒緊張」，台北地院已依違反《社維法》開罰11次，累計7萬6千元，但陳男不死心，持續去滋擾診所營業，台北地檢署13日依公然侮辱罪起訴。

據了解，60多歲的陳男的女性友人與這間診所發生過醫療糾紛，陳男曾代表友人到台北市衛生局去調解，但調解不順利，陳男至少從2021年4月起，開始常常在胸前佩掛紙牌「庸醫大賺黑心錢，害人牙齒痛十年」，在診所外來回走動、叫囂、刻意咳嗽、跟拍進出人士，還會大喊「爛醫生」。

▲牙助,牙科（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲診所人員抱怨陳男的行為，讓他們上班情緒很緊張，會怕。（示意圖／Pexels）

轄區大安分局經常接獲報案，若前往勸阻不成，就依照《社會秩序維護法》將陳男移送，陳男辯解：「醫生不願意全額退費，我代替我朋友去該診所請願抗議」，法官詢問是否循司法途徑提告，他解釋：「司法訴訟也沒用，所以目前沒有提司法訴訟」，還堅稱：「我有請願權及言論自由權，要讓路過民眾及社會大眾知道這個醫生有多惡質」。

診所人員抱怨，「上班情緒很緊張，會怕，陳男幾乎是每天來，差不多一至二次」，根據台北簡易庭公開的11分裁定書，陳男從2021年4月起到12月，多次被監視器拍下在診所外鬧事的影像，已經構成「藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者」，依法開罰3000元到1萬元，累計罰了7萬6千元。

不過，陳男絲毫沒有因為罰錢而有所改變，又被警方依妨害名譽罪移送北檢偵辦刑事罪責，檢察官調查後認為，陳男用紙牌批評「庸醫」，大罵「爛醫生」等語，足以損害他人名譽，依公然侮辱罪嫌起訴。另外診所醫師懷疑遭陳男跟蹤，造成醫師恐懼部分，因無法排除陳男只是剛好和醫師同路行進，因罪嫌不足，處分不起訴。

►「聲寶變頻冷暖氣機」挑戰全網最低價！

ET快訊
罕見遶境出現「比基尼」陣頭！　台南6正妹辣翻
北市爆今年「首例漢他病毒」　40歲女疑吸入性感染
快訊／陳時中空戰團隊成形　背後「焦糖哥哥」操刀
劉德華新片「拍槍戰戲」出意外！金像獎影帝倒地不起
5歲確診童「痛到敲頭」腦瘤不治　家境辛苦...懷孕母親心痛送
快訊／侯友宜鬆口談連任　「新北市我會繼續承擔」
國道「囂張姐」另一視角！警封閉車道狂揮紅旗...她一陣風衝過
輪胎行逆子醫院筆錄完直解送地檢署　涉3重罪聲請羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「爸爸你去哪裡了，到底！」小姊妹花哭成淚人兒　警聽這句話笑了

診所前掛牌罵「庸醫」　醫護上班怕怕...他挨罰7萬6又被起訴

5歲確診童「痛到敲頭」腦瘤不治　家境辛苦...懷孕母親心痛送愛兒

國道「囂張姐」另一視角！警封閉車道狂揮紅旗...她一陣風衝過去

輪胎行逆子醫院筆錄完直解送地檢署　涉3重罪聲請羈押禁見

收80萬紅包喬清潔隊員人事　苗栗縣議員江村貴判刑9年4月定讞

阿里山林鐵台車緊急剎車　工人摔落大腿遭輾變形

威力僅次魚虎！日月潭「紅魔鬼」現身　大學生：有食人魚？

21歲黑絲重機辣妹「蓋棉被」慘摔　車是租的…驚人賠償金額曝

快訊／檢舉獎金他要抽2成　屏東刑大前隊長認收黑錢下場出爐

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

Karina自己吃3包泡麵：裡面很寬敞！　aespa Winter治打嗝…變青蛙了XD

汪睡醒驚見身旁多隻喵　瞪大眼拍醒同伴：快看

「爸爸你去哪裡了，到底！」小姊妹花哭成淚人兒　警聽這句話笑了

診所前掛牌罵「庸醫」　醫護上班怕怕...他挨罰7萬6又被起訴

5歲確診童「痛到敲頭」腦瘤不治　家境辛苦...懷孕母親心痛送愛兒

國道「囂張姐」另一視角！警封閉車道狂揮紅旗...她一陣風衝過去

輪胎行逆子醫院筆錄完直解送地檢署　涉3重罪聲請羈押禁見

收80萬紅包喬清潔隊員人事　苗栗縣議員江村貴判刑9年4月定讞

阿里山林鐵台車緊急剎車　工人摔落大腿遭輾變形

威力僅次魚虎！日月潭「紅魔鬼」現身　大學生：有食人魚？

21歲黑絲重機辣妹「蓋棉被」慘摔　車是租的…驚人賠償金額曝

快訊／檢舉獎金他要抽2成　屏東刑大前隊長認收黑錢下場出爐

南方雲系「今晚挾雨彈殺到」這3區迎雨！午後更猛雷陣雨開轟

「爸爸你去哪裡了，到底！」小姊妹花哭成淚人兒　警聽這句話笑了

急著回家吃飯法鬥「堅定背影」等出發　飼主笑翻：不是那台車

台南、日本山口縣相約締盟延續安倍信念　黃偉哲：建立緊密友誼

輔選林智堅太累？　鄭文燦眼睛竟出現「黑輪」

亞洲輸美貨櫃量6月創高！運費維持高檔　日媒曝「1警訊」

女星驚遇車禍...當場輾爛受害者！　賠償金僅200元原因曝光

國安基金緊急進場有政治考量？林奕華質疑：莫非因民進黨今提名「龍中配」

東亞盃20日戰老冤家中國　中華女足教頭顏士凱非常期待

林俊易三局逆轉勝世界23位泰國小將　闖進新加坡賽男單16強

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

社會熱門新聞

長庚醫偷吃護理師　她竟墮胎要「接客還債」

國3南向4車連撞！馬自達慘成廢鐵　駕駛送醫不治

「大哥！他死了啦」獨居男陳屍床上

即／彰化確診童「痛到敲頭」發現腦瘤！　凌晨不治

國3南下6車追撞　1無生命跡象1雙腿骨折

桃園恐怖安養院！　中風翁半年內瘦成皮包骨

黑絲重機辣妹慘摔　車是租的…賠償金額曝

國道「囂張姐」騎機車狂飆　狠甩4輛紅斑馬

女師偷吃小王　iPhone忘做1事露餡

8死縱火犯作筆錄　認了買汽油縱火嚇父親

情侶飯店走廊裸戰「下秒房門反鎖」

媽和8歲女兒交換秘密！她驚吐「爸爸的驚天秘密」

飯店走廊激戰糗被反鎖！警要辦小夫妻妨害風化

阿伯「眼神性騷」影片曝！　狂盯機車妹胸腿37秒

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千認了「和夏克立大吵一架」！悲吐7年前種禍根

熊熊男友約會突消失…驚見「帶妹進廁所辦事」！

《全明星4》怪物新人爆是182cm男星！

半夜3點「站路中央吵架」　男女雙雙被撞死

殭屍出沒九份！老戲院一幕讚爆：有陰風

今雨區擴大！最新成颱機率曝　劇烈天氣要來了

超商買鮮奶「他1舉動」GG了　網傻：真的不知道

國安基金入場護盤！專挑10檔股票「買4次賺4次」

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

長庚醫偷吃護理師　她竟墮胎要「接客還債」

半夜找嘸車主「汽車被公主抱」　內行驚：完蛋了　

姊弟一起刮陰毛！他幫做羞羞1事

「找到iOS 16漏洞」能領6千萬！駭客天才發話了

國3南向4車連撞！馬自達慘成廢鐵　駕駛送醫不治

服飾店2女互毆！短裙妹沒穿內褲被揍到噴屎

更多

最夯影音

更多
冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景
炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面