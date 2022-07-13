中國批賴清德赴日弔唁安倍晉三　媒體人：這樣都要抗議？

▲賴清德赴日弔唁安倍晉三。（圖／路透）

記者蘇晏男／台北報導

在台日中關係下，副總統賴清德低調赴日弔唁前日相安倍晉三，外交部定調賴以「私人身分」前往，日方也說是「家屬親友」，但中國外交部、國台辦仍一貫發聲譴責。對此，媒體人黃暐瀚13日在臉書表示，連弔唁朋友都不行？

黃暐瀚說，他本來還在想，中國居然罕見沒有出來罵人，沒想到隔天國台辦發言人朱鳳蓮、中國外交部發言人汪文斌，還是針對賴清德赴日，發出了抗議；汪文斌說，此次賴清德訪日並不妥當，是民進黨當局的政治操弄和小動作，為此已要求中國駐日大使館向日本外務省提交抗議。另對於日媒報導稱賴清德為副總統，汪文斌表達否認，並強調台灣屬中國一部分、沒有所謂副總統的職稱。

黃暐瀚表示，幾天下來，大家也都看到報導，大概知道，賴清德赴日，是因為跟安倍家族的熟識，所以受邀家祭，行程三天期間，賴清德也未在日本有任何政治動作，沒有接受訪問，沒有發表公開談話，沒有任何讓中國難堪之舉，甚至回國後，在桃園機場，都刻意不接受訪問，不發表談話，這樣還不夠「低調」嗎？

黃暐瀚認為，這樣都還要抗議？還要扯什麼台獨？還要在那邊強調「台灣沒有副總統」，實在沒什麼意思，只能眼見，兩岸越走越僵，關係越來越壞。