　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

唱跳男神火力全開！夏戀嘉年華第4夜　搖擺金曲嗨到最高點

▲▼「唱跳男神」鼓鼓呂思緯出場，台下粉絲熱情尖叫聲不斷，將現場氣氛帶到最高點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼「唱跳男神」鼓鼓呂思緯出場，台下粉絲熱情尖叫聲不斷，將現場氣氛帶到最高點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2022夏戀嘉年華12日邁入第四夜，壓軸重磅登場的「唱跳男神」鼓鼓呂思緯，一出場台下粉絲熱情尖叫聲不斷，第一首歌曲就帶來浪漫七夕情歌「簽收我的心」，接著帶來正向輸出能量搖滾的「聽到請回答」，時下年輕人最愛線上手遊同名歌曲「戰神風暴」，跑趴必備電音炸歌「乎乾」，更加碼安口曲「為愛而愛」，現場粉絲大聲跟著哼唱，唱跳男神的魅力銳不可擋、火力全開，將現場氣氛帶到最高點！

▲▼「唱跳男神」鼓鼓呂思緯出場，台下粉絲熱情尖叫聲不斷，將現場氣氛帶到最高點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

夏戀嘉年華第四夜由Ponzii劉昊、舞思愛、周予天、蕭秉治、曹雅雯、BOXING接力獻唱，壓軸則由「唱跳男神」鼓鼓呂思緯擔綱演出，吸引上萬多名歌迷湧入朝聖，花蓮縣長徐榛蔚再度驚喜現身活動現場，今日特別身穿111年全中運運動衫，並加碼發放400支可愛造型螢光棒，邀請花蓮縣議員李秋旺、花蓮觀光協會理事長陳義豐、縣府秘書長饒忠一同發放給現場觀眾，陪伴線上線下的觀眾共度美好的仲夏夜。

▲▼「唱跳男神」鼓鼓呂思緯出場，台下粉絲熱情尖叫聲不斷，將現場氣氛帶到最高點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼夏戀嘉年華第四夜由Ponzii劉昊、舞思愛、周予天、蕭秉治、曹雅雯、BOXING接力獻唱。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮夏戀嘉年華邁向第15年、第22屆，感謝這麼多年來有大家的支持，這個舞台孕育非常多天王、天后及天團，每一個表演者都表現亮眼、發揮長才，不斷在舞台上發光發熱，比方說昨天的炎亞綸、今天的蕭秉治以及鼓鼓呂思緯，證明花蓮是一個有夢的地方，更是一個可以圓夢的地方，不僅如此，花蓮更是一個永續的城市，徐榛蔚不忘提醒大家表演結束離場時，記得把自己的物品及垃圾帶走，一起愛護這片美麗的沃土。

▲▼「唱跳男神」鼓鼓呂思緯出場，台下粉絲熱情尖叫聲不斷，將現場氣氛帶到最高點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

舞思愛。

12日為「搖擺金曲樂」主題夜，首先登場開唱的是非典型男孩「Ponzii劉昊」，帶來他的首張創作專輯『自定義 Anti-Label』中，兼具態度與滿溢可愛幽默感的個性單曲「最佳新人」，Pop Jazz曲風的「入迷」以及因再次登上花蓮舞台而翻唱Hualien 的「Taipei」等3首創作歌曲，中低音富有磁性與顆粒感的顫音，搭配富含層次感的音樂編曲，超凡魅力席捲舞台；緊接著由來自花蓮玉里下德武部落的阿美族女歌手「舞思愛」，以溫柔高音演唱靈感來自家鄉花蓮七星潭、光復馬太鞍及玉里下德武的「’orip 生命My Life」，道盡對家鄉無限思念的「aka tawalen 不要忘記」以及國語流行歌曲「逆光」等3首歌曲，最原汁原味的動人原民美聲，更與現場聽眾互動大喊「Sa’icelen」，祝福花蓮及所有線上線下聽眾朋友在人生的道路上彼此加油。

▲▼「唱跳男神」鼓鼓呂思緯出場，台下粉絲熱情尖叫聲不斷，將現場氣氛帶到最高點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

周予天。

搖擺金曲樂仲夏夜接續由台灣華語流行音樂創作歌手「周予天」，再度登上花蓮舞台帶來首張正規創作專輯『IDoL』中的「放大鏡」、「白日夢」以及「IDoL」等3首歌曲，囊括Trap、Tropical House、EDM、成人抒情等多元曲風；曾是MP魔幻力量的主唱「蕭秉治」，一出場就帶來充滿電音元素的「射手」，蕭氏情歌「都是我的錯」、「毒藥」以及告白情歌「我還是愛著你」等4首歌曲，大秀音樂才華，讓台下歌迷聽得如癡如醉；台語金曲歌后「曹雅雯」首先帶來巧妙融合台語及英文的「I wanna be your girl」，奔放拉丁風的新式舞曲「天生一對」，詮釋對社會、生活、城市的「癮頭」以及思鄉之情幻化成旋律的金曲「思念的歌」等4首歌曲，展露藏不住的曹氏優雅與自信；台灣首支原住民拉丁饒舌樂團「BOXING」則帶來「到了沒」、「城市部落客」、「Woo Nothing」以及「文樂豐年祭」等4首歌曲，現場觀眾熱情揮舞著螢光棒，宛如化身成大型聯合豐年節慶典。

▲▼「唱跳男神」鼓鼓呂思緯出場，台下粉絲熱情尖叫聲不斷，將現場氣氛帶到最高點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

曹雅雯。

花蓮縣政府觀光處表示，花蓮暑假期間除夏戀嘉年華演唱會活動，7月16日至8月14日在壽豐鯉魚潭「紅面鴨FUN暑假」，有大小朋友最喜歡的可愛紅面鴨以及日、夜間精彩水舞秀，還有7月22日至24日的六大原住民族群「2022花蓮原住民族聯合豐年節」；此外，「花蓮永續樂遊獎勵方案─特斯拉等你抽」獎勵方案，民眾只要到花蓮合法旅宿業住宿，並前往任一指定旅遊點或指定活動，就有機會把Tesla汽車或Gogoro機車帶回家，歡迎全家大小一起來花蓮度過豐富精采的暑假，享受獨特的花蓮之美。

►「聲寶變頻冷暖氣機」挑戰全網最低價！

ET快訊
破6.6億觀看　「Lofi Girl」兩年直播遭檢舉下架
超商買鮮奶「他隨手1舉動」GG了　網驚犯大忌
快訊／9成勞工盼「颱風假法制化」！　勞動部回應了
國道連環撞1死！他喝水釀追撞　害紅車駕駛遭夾身亡
「台第一AV男優」公開年收入！　揭密3辛酸職災：斷裂了
快訊／陳修將「殺小三」交保了！　羈押7個月30萬換自由
LIVE／黃嘉千婚變秘辛！驚爆脖有抓痕　賣房狂賺2000萬
1張圖嚇壞家長！　小孩耳朵變形成「史瑞克」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

唱跳男神火力全開！夏戀嘉年華第4夜　搖擺金曲嗨到最高點

走一次失望一次！屏東市鬧區人行步道破損長雜草　縣府回應了

別再改了！　南警強力取締微型電動二輪車及改裝噪音車

花蓮學子快樂上學！縣府挹注1655萬新購交通車　5校學生受惠

夏戀開唱好時機！花蓮警忙設攤　宣導暑期青春專案自保口訣

馬紹爾群島共和國大使拜訪嘉市府　期待引進台灣農業技術

嘉義市諸羅瘋單車大集合上千車友參賽　最年長80歲最年輕9歲

暑假打工Let's Go！嘉明湖手作步道工作假期　邀您上山避暑

演練墜橋救援　屏東消防局操演吊掛救援提升應變能力

因應育兒津貼提高　嘉義市設園增班提供平價優質教保服務

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

Karina自己吃3包泡麵：裡面很寬敞！　aespa Winter治打嗝…變青蛙了XD

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

汪睡醒驚見身旁多隻喵　瞪大眼拍醒同伴：快看

唱跳男神火力全開！夏戀嘉年華第4夜　搖擺金曲嗨到最高點

走一次失望一次！屏東市鬧區人行步道破損長雜草　縣府回應了

別再改了！　南警強力取締微型電動二輪車及改裝噪音車

花蓮學子快樂上學！縣府挹注1655萬新購交通車　5校學生受惠

夏戀開唱好時機！花蓮警忙設攤　宣導暑期青春專案自保口訣

馬紹爾群島共和國大使拜訪嘉市府　期待引進台灣農業技術

嘉義市諸羅瘋單車大集合上千車友參賽　最年長80歲最年輕9歲

暑假打工Let's Go！嘉明湖手作步道工作假期　邀您上山避暑

演練墜橋救援　屏東消防局操演吊掛救援提升應變能力

因應育兒津貼提高　嘉義市設園增班提供平價優質教保服務

嫌2歲兒吵鬧關廁所3天餓死只剩5kg　狠母同居人判刑

性侵再犯多！泰國允許對強暴犯「化學閹割」　參院通過法案

活活被熱死！　成都醫院罕見連3「熱射病」送醫亡

地上有錢別亂撿！女好奇一拿突然麻痺昏迷　老公嚇壞：她差點死掉

傳「藍軍倒戈」美濃2／3宮廟改挺陳其邁　柯陣營：數據哪來？

鍾文榮／減少免洗杯用量　讓業者少賺不如讓消費者多賺

韋安／新北侯、龍大戰　差距最少40萬起跳？！

中華大學董座是綠營議員　林智堅論文風波再燒！校長4點聲明回應

「有人被綁勒索」字條求援　贖金才到手警員秒出現...30萬掉滿地

黃伊平／輕浮的玩笑或性騷擾？從兒權講師性騷疑雲說起

地方熱門新聞

電動自行車11月起須掛牌上路　酒駕超速均罰

嘉義民雄金龍製香廠火警　濃煙不斷

小女友遭偷拍裸照上傳7個A片群組　

萬安道長對上最紅「幽魂」敎你避難

新北觀光工廠輕旅行13日開放報名

男子「玩很大」違停遭警起獲毒品

台中30年麥當勞晚間正式熄燈

南警強力取締微型電動二輪車及改裝噪音車

屏東市鬧區人行步道破損長雜草　縣府回應了

新北人獨登台南大棟山迷途走至嘉義

南警青春宣導舞力四射

龜山區605公車停駛　市府評估另闢新路線

身障者專用「類小黃」　雲林推出復康巴士官方Line帳號

親子消暑趣！　桃園開放公園夏日戲水

更多熱門

相關新聞

夏戀開唱好時機　花蓮警設攤宣導暑期青春專案

夏戀開唱好時機　花蓮警設攤宣導暑期青春專案

2022年夏戀嘉年華活動開跑了，演唱會活動已進入第4天，吸引大批遊客，每天都有知名歌手接力演出，現場氣氛嗨翻天，歌手的魅力更吸引無數青少年朋友參加，這次花蓮縣警察局婦幼警察隊，也做足準備，在活動現場旁設立服務台，配合暑期青春專案辦理預防犯罪宣導，向民眾宣導青春專案五大主軸之一「避免兒少遭色情行業利用及私密影像遭拍攝、散布」。

蕭亞軒鼻子「不是妝容問題」釣出本人親回

蕭亞軒鼻子「不是妝容問題」釣出本人親回

陳珊妮金曲引言「入國中段考考題」！

陳珊妮金曲引言「入國中段考考題」！

熊仔媽聽兒得金曲：其實我寫更好

熊仔媽聽兒得金曲：其實我寫更好

陳美鳳霸氣邊走邊脫「65萬香奈兒大衣拖地」

陳美鳳霸氣邊走邊脫「65萬香奈兒大衣拖地」

關鍵字：

唱跳男神火力夏戀嘉年華搖擺金曲最高點

讀者迴響

熱門新聞

《全明星4》怪物新人爆是182cm男星！

今雨區擴大！最新成颱機率曝　劇烈天氣要來了

國安基金入場護盤！專挑10檔股票「買4次賺4次」

黃嘉千認了「和夏克立大吵一架」！悲吐7年前種禍根

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

熊熊男友約會突消失…驚見「帶妹進廁所辦事」！

長庚醫偷吃護理師　她竟墮胎要「接客還債」

姊弟一起刮陰毛！他幫做羞羞1事

國3南向4車連撞！馬自達慘成廢鐵　駕駛送醫不治

「大哥！他死了啦」獨居男陳屍床上

服飾店2女互毆！短裙妹沒穿內褲被揍到噴屎

半夜找嘸車主「汽車被公主抱」　內行驚：完蛋了　

黃嘉千爆「脖有紅色抓痕」報警！翻臉夏克立內幕曝

去台南拜到陰廟！她回家估狗嚇傻：消失了

即／彰化確診童「痛到敲頭」發現腦瘤！　凌晨不治

更多

最夯影音

更多
冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景
炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面