唱跳男神火力全開！夏戀嘉年華第4夜　搖擺金曲嗨到最高點

▲▼「唱跳男神」鼓鼓呂思緯出場，台下粉絲熱情尖叫聲不斷，將現場氣氛帶到最高點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2022夏戀嘉年華12日邁入第四夜，壓軸重磅登場的「唱跳男神」鼓鼓呂思緯，一出場台下粉絲熱情尖叫聲不斷，第一首歌曲就帶來浪漫七夕情歌「簽收我的心」，接著帶來正向輸出能量搖滾的「聽到請回答」，時下年輕人最愛線上手遊同名歌曲「戰神風暴」，跑趴必備電音炸歌「乎乾」，更加碼安口曲「為愛而愛」，現場粉絲大聲跟著哼唱，唱跳男神的魅力銳不可擋、火力全開，將現場氣氛帶到最高點！

夏戀嘉年華第四夜由Ponzii劉昊、舞思愛、周予天、蕭秉治、曹雅雯、BOXING接力獻唱，壓軸則由「唱跳男神」鼓鼓呂思緯擔綱演出，吸引上萬多名歌迷湧入朝聖，花蓮縣長徐榛蔚再度驚喜現身活動現場，今日特別身穿111年全中運運動衫，並加碼發放400支可愛造型螢光棒，邀請花蓮縣議員李秋旺、花蓮觀光協會理事長陳義豐、縣府秘書長饒忠一同發放給現場觀眾，陪伴線上線下的觀眾共度美好的仲夏夜。

▲▼夏戀嘉年華第四夜由Ponzii劉昊、舞思愛、周予天、蕭秉治、曹雅雯、BOXING接力獻唱。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮夏戀嘉年華邁向第15年、第22屆，感謝這麼多年來有大家的支持，這個舞台孕育非常多天王、天后及天團，每一個表演者都表現亮眼、發揮長才，不斷在舞台上發光發熱，比方說昨天的炎亞綸、今天的蕭秉治以及鼓鼓呂思緯，證明花蓮是一個有夢的地方，更是一個可以圓夢的地方，不僅如此，花蓮更是一個永續的城市，徐榛蔚不忘提醒大家表演結束離場時，記得把自己的物品及垃圾帶走，一起愛護這片美麗的沃土。

▲舞思愛。

12日為「搖擺金曲樂」主題夜，首先登場開唱的是非典型男孩「Ponzii劉昊」，帶來他的首張創作專輯『自定義 Anti-Label』中，兼具態度與滿溢可愛幽默感的個性單曲「最佳新人」，Pop Jazz曲風的「入迷」以及因再次登上花蓮舞台而翻唱Hualien 的「Taipei」等3首創作歌曲，中低音富有磁性與顆粒感的顫音，搭配富含層次感的音樂編曲，超凡魅力席捲舞台；緊接著由來自花蓮玉里下德武部落的阿美族女歌手「舞思愛」，以溫柔高音演唱靈感來自家鄉花蓮七星潭、光復馬太鞍及玉里下德武的「’orip 生命My Life」，道盡對家鄉無限思念的「aka tawalen 不要忘記」以及國語流行歌曲「逆光」等3首歌曲，最原汁原味的動人原民美聲，更與現場聽眾互動大喊「Sa’icelen」，祝福花蓮及所有線上線下聽眾朋友在人生的道路上彼此加油。

▲周予天。

搖擺金曲樂仲夏夜接續由台灣華語流行音樂創作歌手「周予天」，再度登上花蓮舞台帶來首張正規創作專輯『IDoL』中的「放大鏡」、「白日夢」以及「IDoL」等3首歌曲，囊括Trap、Tropical House、EDM、成人抒情等多元曲風；曾是MP魔幻力量的主唱「蕭秉治」，一出場就帶來充滿電音元素的「射手」，蕭氏情歌「都是我的錯」、「毒藥」以及告白情歌「我還是愛著你」等4首歌曲，大秀音樂才華，讓台下歌迷聽得如癡如醉；台語金曲歌后「曹雅雯」首先帶來巧妙融合台語及英文的「I wanna be your girl」，奔放拉丁風的新式舞曲「天生一對」，詮釋對社會、生活、城市的「癮頭」以及思鄉之情幻化成旋律的金曲「思念的歌」等4首歌曲，展露藏不住的曹氏優雅與自信；台灣首支原住民拉丁饒舌樂團「BOXING」則帶來「到了沒」、「城市部落客」、「Woo Nothing」以及「文樂豐年祭」等4首歌曲，現場觀眾熱情揮舞著螢光棒，宛如化身成大型聯合豐年節慶典。

▲曹雅雯。

花蓮縣政府觀光處表示，花蓮暑假期間除夏戀嘉年華演唱會活動，7月16日至8月14日在壽豐鯉魚潭「紅面鴨FUN暑假」，有大小朋友最喜歡的可愛紅面鴨以及日、夜間精彩水舞秀，還有7月22日至24日的六大原住民族群「2022花蓮原住民族聯合豐年節」；此外，「花蓮永續樂遊獎勵方案─特斯拉等你抽」獎勵方案，民眾只要到花蓮合法旅宿業住宿，並前往任一指定旅遊點或指定活動，就有機會把Tesla汽車或Gogoro機車帶回家，歡迎全家大小一起來花蓮度過豐富精采的暑假，享受獨特的花蓮之美。