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國民婆婆鍾欣凌挺「白手杖愛盲行動」　邀鄰里作伙來幫盲

▲▼國民婆婆鍾欣凌挺「白手杖愛盲行動」。（圖／愛盲基金會提供）

▲國民婆婆婆婆鍾欣凌號召民眾加入「愛盲好厝邊-白手杖愛盲行動募款計劃」。（圖／愛盲基金會提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

疫情、通膨等悲觀景氣重挫社福募款，愛盲基金會推廣近20年的白手杖愛盲行動險斷炊，地表最強婆婆鍾欣凌今(7/12)特別為「愛盲好厝邊-白手杖愛盲行動募款計劃」站台，號召善心民眾加入協助全台近六萬名視障者勇敢前行。

鍾欣凌近期擔任葉黃素商品代言人，有感視障朋友生活不便，特別現身支持白手杖愛盲行動，提醒大家照顧自己視力健康，也不忘關懷身邊的視障者，今日鍾欣凌在記者會現場蒙眼挑戰與視障者進行暗中對決，原本自信滿滿的她，戴上眼罩後，卻連買菜的必殺技-論斤秤兩都無法拿捏，讓她更加同理視障者日常艱辛。

▲▼國民婆婆鍾欣凌挺「白手杖愛盲行動」。（圖／愛盲基金會提供）

▲鍾欣凌在記者會現場蒙眼挑戰與視障者對決菜市場秤斤兩。

近期全台從地方小店、企業到演藝圈正有一股愛盲勢力慢慢成形，讓視障者很有感！視障者孟俊表示：「我學會白手杖和定向行動，獨自出門、工作都不成問題，但中午去自助餐買便當，真的很感謝妙緣素食店的店員幫忙夾菜，讓我每一口都吃得健康又幸福。」視障者惠琴也說：「北車地下街因為疫情常常部份封閉，很容易迷路，謝謝廖女士總是陪我一起走去搭公車，讓我能平安回家。」視障者宜臻說：「我去全家亞慶店幫大家買下午茶，謝謝許店長主動幫忙微波加熱、夾茶葉蛋，讓下午茶的滋味特別溫暖。」

白手杖愛盲行動自2004年開始推廣，每年平均需募集1500支白手杖、3000小時以上定向行動課程經費，免費提供視障者學習走出家門、邁向獨立自主的生活。愛盲基金會董事長謝邦俊表示：「愛盲每送出一支白手杖，不僅代表著有一位視障者即將走出黑暗，更代表著他們的家庭也一起重見光明，白手杖愛盲行動不能停，需要各界好厝邊來幫盲！」

▲▼國民婆婆鍾欣凌挺「白手杖愛盲行動」。（圖／愛盲基金會提供）

▲白手杖愛盲行動協助視障者走出家門，呼籲民眾一同加入關懷行動。

這次「愛盲好厝邊-白手杖愛盲行動募款計劃」由麗彤生醫大力支持，於愛盲各大募款平台推廣活動，即日起至8/31止，凡單筆捐款滿880元以上，即贈象徵台灣在地精神的愛盲茄芷袋福袋組，以及多項企業回饋好禮，還有機會抽到藝人簽名口罩及藝人手創茄芷袋，詳情請見愛盲官網及臉書粉絲團。

官網捐款：bit.ly/3eMT5XI (備註「好厝邊」)
LINE Pay：bit.ly/39gvgs7
街口支付：bit.ly/3mFBmW2 (選擇「好厝邊」)
其它方式：Yahoo公益/劃撥 (備註「好厝邊」)
 

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