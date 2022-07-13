推特正式控告馬斯克！　要求法院強制完成1.3兆元收購案

▲推特和馬斯克將對簿公堂。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

推特（Twitter）此前發佈聲明將聘請擅長交易案訴訟的WLRK律師事務所（Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP），以法律行動強制馬斯克執行未完的交易，12日正式向美國德拉瓦州法院提出訴訟，要求馬斯克以每股54.2美元的價格，完成總值440億美元（約1.3兆新台幣）的收購協議。

推特董事會主席泰勒（Bret Taylor）在推文中宣布，「推特已經在德拉瓦法院提告，要求馬斯克履行他的（購買）合約義務。」

法院文件顯示，推特公司律師團表示他們正在尋求阻止馬斯克近一步毀約，並尋求強制馬斯克履約。律師團表示今年4月馬斯克和推特達成協議，並承諾會竭盡所能完成交易，但在僅僅不到3個月後，只因為他認為簽下的合約不再符合個人利益，他就反悔不履行合約義務，也未對股東負責。

推特正式提告的新聞一出，馬斯克很快就發布推文，「哦，多麽諷刺啊，笑死」（Oh the irony lol），不過目前他並未對外有正式回應。

這次由推特任命向馬斯克提告的WLRK律師事務所，總部位於紐約市，在併購、商業訴訟方面專業全球知名，審理將由德拉瓦州衡平法院審理，最終可能產生3個結果。

馬斯克敗訴，以每股54.2美元價格買下推特完成交易；馬斯克勝訴，得以不履行合約義務，但需負擔10億美元的手續費；雙方和解，推特低價售給馬斯克。