別人的iPhone比較好？他怨「展示機」比自己手機好　網點出關鍵

▲網友抱怨表示，iPhone展示機比自己的手機還「滑順」。（示意圖／路透社）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

別人的都比較好用？一名網友表示，自己在商場滑iPhone展示機時覺得「很流暢」，但一買回家就發現自己的手機有卡卡的感覺，詢問網友是不是「哪裡沒設定好」，引發網友熱議，被網友笑稱「房子樣品屋也看起來比較舒服」。

一名網友在PTT的iOS版以「展示機比一般機流暢」為題發文，表示自己是購買了2022版的iPhone SE（iPhone SE3），但發現「不管在好市多還是電信行的門市滑（同款）蘋果手機，過場都很流暢」，但後來使用自己的手機後發現都有種卡卡的感覺，詢問網友「是哪裡沒設定好嗎？」

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貼文一出也引許多人幽默回覆，「你是滑13pro的展示機吧」、「偷偷說個秘密，你把你的手機拿去apple store插上那邊的充電線後也會感覺變得跟展示機一樣快喔」、「房子樣品屋也看起來比較舒服」、「老婆結婚前也比較漂亮」、「別人的手機總是比較順」、「你帶回家用的壞了！50收」、「這樣也可以問是真的暑假到了嗎？」。

也有網友認真回答，「展示機沒灌什麼東西，也沒什麼暫存啊」、「你格式化後也跟展示機一樣順」、「展示機就一開始的狀態，新機大都很順，後來裝太多app漸漸影響效能。」、「安裝東西少？」、「新機還在背景同步吧 而且展示機是吹冷氣的 你有讓你的手機吹冷氣嗎？」、「你把line fb ig 砍了試試。保證順」。