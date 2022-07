蘋果iOS 16暗藏「15年彩蛋」！「小丑魚」致敬初代iPhone跟賈伯斯

▲iOS 16 Beta 3預覽版驚喜出現小丑魚桌布。(圖/取自推特@jacklroberts)

實習記者廖翊慈/綜合報導

今年是iPhone問世15年,蘋果公司7日向用戶推送了iOS 16 Beta 3的更新預覽版,就有推特網友在預覽版上發現,15年前初代iPhone發佈會上出現的「小丑魚」桌布,讓許多果粉又驚又喜!

綜合外媒報導,對於資深果粉來說,對「小丑魚」桌布肯定不陌生,這是蘋果創辦人賈伯斯(Steve Jobs)2007年在MacWorld會議上發佈初代iPhone時所用的桌布,綠色的海中背景,搭配兩隻小丑魚,可惜的是,這款桌布始終都沒有正式發佈過,沒想到15年後,這張「復刻版」的致敬桌布復出,讓不少人感動不已。

推特網友傑克(@jacklroberts)日前上傳了兩張有關小丑魚桌布的照片,並寫下「有其他人也注意到iOS 16 Beta 3這個功能嗎?」該貼文被彭博社記者馬克(Mark Gurman)轉發,他表示「有些人應該注意到 iOS 16 Beta 3的小丑魚桌布了,它第一次出現在2007年賈伯斯的初代iPhone發佈會上,但它始終沒有正式公開過,如今15年後它再次出現在我們的眼前。」

Some users appear to be seeing a new Clownfish wallpaper in iOS 16 beta 3. This is the wallpaper Steve Jobs used when the original iPhone was announced in 2007 — but it never actually ever shipped with any iPhone. Here we are 15 years later. https://t.co/OLTvb1KVJG