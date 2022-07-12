蘋果iOS 16暗藏「15年彩蛋」！「小丑魚」致敬初代iPhone跟賈伯斯

▲iOS 16 Beta 3預覽版驚喜出現小丑魚桌布。（圖／取自推特@jacklroberts）

實習記者廖翊慈／綜合報導

今年是iPhone問世15年，蘋果公司7日向用戶推送了iOS 16 Beta 3的更新預覽版，就有推特網友在預覽版上發現，15年前初代iPhone發佈會上出現的「小丑魚」桌布，讓許多果粉又驚又喜！

綜合外媒報導，對於資深果粉來說，對「小丑魚」桌布肯定不陌生，這是蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）2007年在MacWorld會議上發佈初代iPhone時所用的桌布，綠色的海中背景，搭配兩隻小丑魚，可惜的是，這款桌布始終都沒有正式發佈過，沒想到15年後，這張「復刻版」的致敬桌布復出，讓不少人感動不已。

推特網友傑克（@jacklroberts）日前上傳了兩張有關小丑魚桌布的照片，並寫下「有其他人也注意到iOS 16 Beta 3這個功能嗎？」該貼文被彭博社記者馬克（Mark Gurman）轉發，他表示「有些人應該注意到 iOS 16 Beta 3的小丑魚桌布了，它第一次出現在2007年賈伯斯的初代iPhone發佈會上，但它始終沒有正式公開過，如今15年後它再次出現在我們的眼前。」

Some users appear to be seeing a new Clownfish wallpaper in iOS 16 beta 3. This is the wallpaper Steve Jobs used when the original iPhone was announced in 2007 — but it never actually ever shipped with any iPhone. Here we are 15 years later. https://t.co/OLTvb1KVJG — Mark Gurman (@markgurman) July 6, 2022

回顧iPhone的歷史，第一代iPhone是2007年1月9日發表，並於同年6月29日發售，時隔十年的2017年，蘋果以iPhone X來代表10週年紀念，特殊的命名取自於羅馬數字中的「10」，讀音「Ten」。

據悉，目前該「彩蛋」小丑魚桌布並沒有向所有用戶展示，但預計將在未來的測試版中正式作為桌布的選項。