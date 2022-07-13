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大陸 大陸焦點 特派現場

「5歲兒竟是別人的種」…人夫丟幼兒園連夜搬走　外公舅舅拒接手

DNA一驗「5歲兒竟是別人的種」…人夫丟幼兒園連夜搬走　外公、舅舅拒接手

▲5歲孩子被遺棄在幼兒園。（圖／翻攝自微博／新聞晨報）

圖文／CTWANT

大陸廣西省南寧市近日發生一起棄養孩子事件，一名父親做完親子鑑定後，發現兒子不是自己的孩子，竟就此人間蒸發，還傳訊給老師「該怎麼處理孩子就怎麼處理」，冷血的態度讓園方相當傻眼。事後聯繫其他家屬，也沒有人願意接手孩子。

根據陸媒《新聞晨報》報導，南寧市良慶區幼兒園老師透露，小睿（化名）今年4月入學，每天由父親接送，母親從來沒來過，怎料到本月7日放學後，左等右等都沒等到父親來接孩子下課，結果晚間就收到對方傳訊說不會再來接孩子了。

小睿父親向園方表示，去做了親子鑑定，發現孩子不是他的，該怎麼處理孩子就怎麼處理，讓園方相當傻眼。老師之後到租屋處查看，發現裡面早已沒有人，只留下幾套換洗衣物及一台手機，打給小睿母親也都打不通。幼兒園因此求助警方，但多日過去仍聯繫不到父母，小睿的外公和舅舅則不願意扶養小孩。

律師表示，小睿父親的行為，目前來看，還未構成刑法第二百六十一條規定的遺棄罪，但如果小睿母親拒不撫養小孩，有可能構成刑法上規定的遺棄罪，最重可能判處5年以下有期徒刑或者拘役管制。

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