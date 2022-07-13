好市多推車放2物　她被阿姨「猛盯」！結局暖心反轉網讚爆

▲好市多因價格優惠，民眾常常一進去就不知不覺堆滿購物車。（示意圖／取自Unsplash）

實習記者徐羽彤／綜合報導

知名美式賣場好市多（Costco）因價格優惠因此廣受消費者喜愛，常常一進去就不知不覺把購物車堆滿商品帶回家，臉書甚至也有相關社團定期會放上商品優惠情報，供民眾閱覽及分享。日前一名網友表示自己到好市多購物的時候，推車只放了兩樣商品準備結帳回家，就被旁邊的阿姨狂盯，讓網友覺得莫名其妙，結局竟然出乎意料的暖心。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，表示自己去了趟好市多只買了酸菜白肉鍋與廚房紙巾就準備結帳回家，但因人潮關係放慢了腳步，結果旁邊的一位阿姨就盯著她的購物車，她和阿姨四目相接後下一秒阿姨開口「齁，這箱椰子水有夠重啦，我想說只拿一箱椰子水就走，應該不用推推車，結果沒想到這麼重…」。

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因原PO也有過相似經驗，馬上跟阿姨說「我也正好要去結帳，妳的椰子水要放進來嗎？我推車還有位子喔」，阿姨聽完立馬將椰子水放進原PO車內，很開心的說「啊，太謝謝妳了，我真的要拿不動了」。

▲原PO購物車放置阿姨拿不動的商品。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

該名網友的文末還表示，阿姨因為看到她購物車裡的酸菜白肉鍋後也想拿一盒，兩人一起逛街，感覺就像是一家人。最後原PO也好心提醒大家進好市多還是要記得推推車，因為商品都較重，才不會有一個人拿不動的問題。

許多網友看到貼文後紛紛表示讚賞，「這個世界上真的有壞人，但好人佔絕大多數啊」、「台灣最美的風景」、「日行一善的好孩子！優秀啦」、「好人一生平安」、「看完有點想哭」、「板主很溫暖，很棒的人」。

