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新冠康復如何強身抗疫？穿戴裝置「這招」找回身心平衡健康計畫

▲▼ASUS,長新冠,血氧。（圖／ASUS提供）

▲避免長新冠上身，隨時掌握血氧變化是關鍵！（圖／ASUS提供，下同）

消費中心／綜合報導

避免長新冠（Long Covid）上身，隨時掌握血氧變化是關鍵！越來越多人染疫後出現「長新冠」症狀，有喘不過氣、容易疲倦、肌肉痠痛，甚至失眠、心悸、憂鬱的狀況發生，對於有慢性病或免疫力低下的族群，成為威脅健康的隱憂，新冠康復後是強身抗疫的開始，確診者康復後在自我照護上，可以透過智慧穿戴裝置找回身心平衡的健康計畫。

依據衛生福利部疾病管制署援引世界衛生組織（WHO）定義，新冠肺炎病人感染SARS-CoV-2病毒三個月後，仍有無法以其他診斷解釋，持續至少兩個月，且通常對日常生活或身體活動功能造成影響的症狀，為COVID-19急性感染後症候群，也就是一般俗稱的「長新冠」（參考來源）。

正常的血氧濃度約在95%～100%，低於95%以下就可能會有潛在的健康風險，若要減少隱性缺氧對身體造成的危害，重點在於適時獲知正確的血氧濃度和血中氧氣分壓等數值，才能及早掌握病情的關鍵（參考資料）。

身體就像一個自動工廠，心率、溫度、血壓、血氧的生理運作是判斷人體健康的基礎指標，ASUS VivoWatch 5健康手錶能透過穿戴智慧手錶的方式24小時全天候監測生理健康變化。網友說「抗疫神器買對了，一隻手錶就可以量測身體各種指標，並且獨家指尖式量測設計，能隨時隨地量血氧、脈波，想量就量讓我好安心」。使用者將拇指、食指輕觸錶面旁的感應器，15秒後可即時獲得當下的血氧濃度數據。

▲▼ASUS,長新冠,血氧。（圖／ASUS提供）

▲ASUS VivoWatch 5健康手錶的血氧檢測是透過最精準的指尖感測，即時顯示血氧數據，並同步紀錄於手機APP上。

「其實最威的是他的手機APP『ASUS HealthConnect』，一目了然每日每周每月的身體變化，根本把我的健康當excel表量化」網友們說。手錶搜集到的健康數據都會同步傳到手機APP裡，APP內建各種分析圖表能視覺化自己的身體狀況，輕鬆比對自己在不同時間點的生理變化；配合調整自己的生活作息及規畫舒壓管道來找回健康。若注意到身體有不適的狀況，也能盡早尋求專業醫師的協助，看診時也可出示APP累積監測到的數據，提供給醫師輔助診斷。

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