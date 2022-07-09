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因馬拉松而結緣！田間阿妹仔百里贈自家富里米　好東西分享弱勢

▲▼田間阿妹仔李春女不遠百里送自家栽種的富里米，捐贈花蓮市實物銀行幫助弱勢。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼田間阿妹仔李春女不遠百里送自家栽種的富里米，捐贈花蓮市實物銀行幫助弱勢。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

肯定花蓮市公所對弱勢的照顧，住在花蓮富里鄉的李春女，日前將自家生產的白米捐給愛花蓮實物銀行，希望透過花蓮市公所社福平台管道，分享給弱勢家庭。花蓮市長魏嘉賢說，花蓮市因太平洋緃谷馬拉松與李女士結緣，樂善好施的她多年前就投入公益行列，感謝她肯定愛花蓮實物銀行創辦宗旨，也期盼未來持續支持。

7日上午，李春女從富里鄉開車載了一批自家生產的富里米遠從100公里來到花蓮市，這是她第三次捐白米給花蓮市公所。其實，她在五年前就經常偕同丈夫及家人，捐贈物資給弱勢團體或社福機構，而她認為富里米是國內最好吃的白米之一，所以把自家生產的白米和大家分享，也希望和大家一起廣結善緣、耕植福田。

▲▼田間阿妹仔李春女不遠百里送自家栽種的富里米，捐贈花蓮市實物銀行幫助弱勢。（圖／花蓮市公所提供，下同）

除了捐白米之外，李春女這次還特地帶來一些伴手禮，送給魏市長及社勞課同仁，部分來自她朋友在富里經營的短腿貓咖啡，藉此行銷富里鄉的產業，另外還有來自賀蜜雅的手工餅乾，她說，這批餅乾是她小弟店裡自製商品，感謝魏市長致力市政建設的辛勞。

▲▼田間阿妹仔李春女不遠百里送自家栽種的富里米，捐贈花蓮市實物銀行幫助弱勢。（圖／花蓮市公所提供，下同）

市長魏嘉賢（左）對李春妹的樂善好施，致贈感謝狀。

魏嘉賢感謝李女士再度對花蓮市社福政策的支持，他表示，花蓮市因太平洋縱谷馬拉松而與李女士結緣，曾多次參加馬拉松賽事的她，有次在活動現場向他建議，可否也將富里鄉納入主視覺意象主題，他將李女士的建議放在心裡，並在2021年將富里的金針花及富里火車站米倉造型等意象做為獎牌設計，讓來自外縣市的跑者認識青山綠水好風光的富里鄉。

在親朋好友口中，李春女是相當熱愛鄉土及田園生活的阿妹仔，魏嘉賢再度表達感謝，他說，自己將在年底卸任，希望李女士能夠繼續支持花蓮市公所的社福政策，與公部門一起攜手關懷弱勢團體，豐沛實物銀行的資源。

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