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屏鵝公路種樹百里計畫　屏警施工路段交通疏導

▲屏鵝公路種樹百里計畫，屏警施工路段交通疏導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏鵝公路種樹百里計畫，屏警施工路段交通疏導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為提昇屏鵝公路景觀，屏東縣7月起進行屏鵝公路桿線下地及植栽改善，以打造南台灣觀光綠廊美景，考量台1線及台26線為前往台東及墾丁旅遊主要道路，亦是縣內易壅塞主要路段，如遇施工影響道路疏運量能，將導致車流壅塞，縣警局將加強疏導台1線及台26線施工路段及重要路口車流，以維交通順暢。

▲屏鵝公路種樹百里計畫，屏警施工路段交通疏導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏鵝公路景觀改善施工路段為台1線高屏大橋至潮州段(台1線392至418公里)、台1線潮州至水底寮段(台1線418至436公里)、台1線水底寮至楓港段(台1線436至458公里)及台26線楓港至恆春段(台26線0至23公里)，施工總長69公里。

縣警局除規劃勤務在這些施工路段車流疏導及違規停車取締外，必要時將車輛引導至替代道路行駛；且為確保車流順暢，縣警局編排「交通快速疏導部隊」於易壅塞路段機動疏導及事故迅速排除，降低車流因交通事故回堵情形。

警方建議要前往墾丁及台東旅遊的民眾，多搭乘大眾運輸工具，如欲自行開車前往，平日請避開上下班時段，假日可提早出發。其中南下旅遊可於國道下林邊交流道走台17線南下，避開台1線南州至水底寮段的施工，欲續行至墾丁的民眾可以於台26線海口(長灘飯店前)改道濱海景觀公路；北返則可改道行駛縣道185(沿山公路)上國道南州交流道北上，上述替代道路皆有設置導引牌，籲請民眾遵循警察指揮及導引牌指引。

縣警局呼籲民眾行車前應注意車輛檢查且勿疲勞駕駛，並隨時監看沿路CMS電子看板、收聽警廣，以掌握最新路況和替代道路疏導等資訊，更歡迎民眾下載「屏東好交通APP」，提前觀察屏東道路即時影像，掌握路況、一路順暢。

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