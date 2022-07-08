驚吐「日本1地點」像地獄馬戲團　日男來台住9年：台灣安全多了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者袁茵攝）

記者周亭瑋／綜合報導

日本最近有男子「下衣失蹤」搭電車，在網上瘋傳，這也讓部落客「日本人的歐吉桑」有感而發，他驚恐表示，尤其是東京跟大阪的電車，簡直像地獄馬戲團；相較之下，台灣的不僅環境整潔、乾淨，還安全很多。

歐吉桑昨在臉書提到，「小弟住在台灣9年，有時候我真心覺得台灣比日本安全多了，尤其是電車內。日本的電車，特別是大阪跟東京，簡直像地獄一樣，我在日本上班時最憂鬱的事情就是電車通勤，相信很多上班族的壓力來源就是於此。」

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他直言，日本電車裡男女癡漢都有，還有變態、吵架的、喝醉嘔吐、瘋掉、破壞設備的人，甚至也會出現隨機殺人的恐怖情況，「簡直像地獄馬戲團一樣，一般生活上不會接觸到的人，電車裡面才有機會看到。」

▲男的重要部位僅以一塊紅布遮擋。（圖／翻攝自推特／takigare3）

歐吉桑接著說，台灣是常常會有車禍的新聞，而日本則是電車裡的糾紛，「在東京、大阪坐電車前需要心理準備，若裡面有看起來很奇怪的人，搭下一班電車是比較對的選擇。」

他同時大讚，台灣電車相當安全，環境很乾淨，也幾乎不會有喝醉的人，所以搭車時不會很緊張。不過最後他也點出結論，「台灣馬路不安全，但電車裡安全；日本馬路比較安全，而電車裡不安全。」

▲歐吉桑搭日本電車時，都會不自覺緊張。（圖／翻攝自臉書／日本人的歐吉桑）

對此，網友們紛紛回應，「捷運沒有喝醉的人，是因為都在馬路上酒駕」、「台灣的糾紛，公車上比較多，捷運上比較少」、「台灣怪人都在馬路上吧，要是大眾運輸能跟日本一樣便利，也會發生這些事」、「希望台灣的馬路可以更安全」。

另外，不少人心有戚戚焉，表示「還有喝醉酒在電車上尿尿，日本電車都那種布的座椅，沾到尿坐下去超噁心」、「大概15年前，我在大阪環狀線看過男生的痴漢，真的整個手掌掐住女生屁股，很用力地掐，從京橋開往天王寺，開到鶴橋門打開時，女生像逃難一樣下車，女生的痴漢就沒看過了」、「我以前到日本出差，因為應酬的關係搭過『週五最後一班山手線』，根本就是地獄」。

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