人妻失業討生活費！老公竟逼「用身體換錢」：愛愛1次給5百

▲原PO手頭緊向老公借錢。（示意圖／記者林育綾攝）

記者朱祖儀／綜合報導

夫妻應該要互相幫助，沒想到竟然還有附加條件。一名人妻抱怨，因為疫情已經許久沒有工作，導致手上能花用的錢很少，只好向老公開口要生活費，沒想到對方竟說「做愛一次給500元」，讓她相當傻眼。PO文曝光後掀起眾人熱議。

原PO在「匿名公社」發文表示，她原本在小吃店工作，1個月有3萬多的薪水，平常只會自留1萬元當作生活開銷，其餘全都繳給老公維持家中生計。不過現在因為疫情關係，她已經失業8個月了，不僅沒有收入，也沒有生活費可以用，平時只能節省一點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO忍耐許久後決定向老公開口，希望每個月可以有5000元零用錢，讓她可以去買衣服或生活用品。但沒想到對方卻反過來要求，只要啪啪啪1次就可以給500元，讓她聽了很無言，質疑「用身體換生活費？」

▲原PO老公要求「愛愛1次才給500元」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

PO文曝光後，網友紛紛表示「我支持女生有工作不用伸手跟老公拿，但妳老公真的是廢，連給妳個5千都一堆條件，建議等妳找到工作，錢自己留著存起來不要給他」、「這老公是不是有問題」、「天啊，這是什麼情況」、「不要傻眼了，要考慮還需不需要老公」、「妳確定是妳老公？怎麼看不出來，夫妻應該互相的吧」、「講實話一次500滿可憐」，但也有人說，「先說看看妳多久沒給妳老公了，感覺就是不對勁」。