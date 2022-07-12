勞動部TTQS人才發展品質管理系統評核　台南奪三金

▲台南市勞工局長王鑫基、公務人力發展中心主任鄭潔虹及勞工局勞福科吳素貞股長等人代表，向市長黃偉哲獻獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府公務人力發展中心2021年參加勞動部「人才發展品質管理系統(TTQS)」評核獲得金牌，達成市長黃偉哲期許十連金目標，且是唯一獲得金牌獎的公務人力訓練機關，同時獲得該獎項金牌佳績，還有台南市勞工局及勞工局轄下南門勞工育樂中心，12日市政會議一併獻獎。





市長黃偉哲指出，2021年勞動部約有1500家企業機構及訓練機構參與TTQS評核，僅有36家企業及訓練機構獲得金牌佳績，獲獎率僅2％，而勞工局是唯一地方政府職業訓練機關，連續11年榮獲金牌的單位；此外，勞工局轄下南門勞工育樂中心辦理的勞工學苑，也連續8年榮獲金牌，實屬不易。



黃偉哲除感謝這三單位的付出，讓受訓人才自身成長外也使得培訓管道更上軌道外，強調該三單位值得各界效法及學習。





對於台南市政府公務人力發展中心而言，在有限人力及資源，緊扣市政目標與公務需要，與時俱進規劃培訓課程；且因應疫情變化，提供實體課程、或線上直播課程，成為員工安心、便利學習的管道，是成為推動市政發展的穩健助力。



一個國家的競爭力，與人才培育政策息息相關。勞工局對於不同對象推出客製化的人才培育訓練，例如與國立成功大學合作辦理「勞工領袖大學」階梯式學習課程，提升在職勞工管理職能，更培訓學員成為勞動法令校園宣導種子講師及勞資會議輔導員，以促勞資雙贏。此外，辦理失業者與身心障礙者職業訓練，及因應高齡照護需求，開辦照顧服務員職業訓練，培育長期照顧產業所需人力，訓練後就業率皆超過8成，有效協助就業弱勢者重返職場。





勞工局進一步指出，秉持『給釣竿、建魚場，更要陪伴他釣魚』精神所建置的「晴天坊網路暨實體據點展銷平台」，成立迄今已創下新台幣6844萬的銷售額，也積極推動庇護工場年菜與各式禮盒，累計迄今銷售額超過6000萬元，成功拓展弱勢產銷平台效益。另，勞工局南門勞工育樂中心辦理的「勞工學苑」，以提升勞工幸福感為元素，藉由一系列生活、休閒及親子優質課程，帶動勞工朋友們進修學習風氣，更開辦職場大小事講座，以多元議題和市民分享創造共好，不僅成功塑造「持續學習、幸福永續」的品牌形象。12日獻獎人分別是台南市政府公務人力發展中心主任鄭潔虹，勞工局長王鑫基及勞工局勞福科吳素貞股長等人代表。