蔡炳坤餐敘突腦中風！ICU醫曝：旁邊人「1舉動」最能幫上忙

▲台北市副市長蔡炳坤11日晚間與台北市長柯文哲參加餐敘，突腦中風送醫急救 。（圖／民眾提供）

記者張乃文／綜合報導

台北市副市長蔡炳坤昨晚間腦中風緊急送醫手術，台北市立聯合醫院仁愛院區今上午指出，蔡炳坤到院後，緊急進行開顱手術清除血塊及腦室引流並植入腦壓監測器，手術時間大約1個半小時，目前入住加護病房，處於深度昏迷狀態。有醫師提醒，發生腦中風當下，除非心跳停止，否則現場最能幫上忙的就是打119送醫。

蔡炳坤11日晚間與台北市長柯文哲出席私人聚餐時，約7時20分許突然身體不適，經市長柯文哲判斷送醫後，於7時49分搭上救護車前往北市仁愛醫院，進行電腦斷層後立刻進行手術。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金則在粉專衛教，發生腦中風當下，除非心跳停止，否則現場人員最能幫得上忙的就是「趕快打119」送醫。

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陳志金表示，後續視情況「扶住避免跌倒」、「避免食物哽噎」、「癲癇時頭轉側」，這幾件事不必是專業醫療人員，任何人都能做到。

另外，陳志金也補充，腦中風辨識「FAST」口訣：Face（臉）觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱；Arm（手臂）請患者將兩手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力下垂；Speech（說話）請患者讀一句話，觀察是否完整清晰；Time（時間）有以上任一症狀，記下發作時間，立刻送醫，把握急性中風搶救黃金3小時。

針對蔡炳坤病情，仁愛醫院副院長林志陵表示，蔡炳坤到院時評估意識不清、血壓偏高，進行緊急腦部電腦斷層及其他相關檢查，檢查結果呈現右側大腦大片出血合併中線偏移，隨後緊急進行開顱手術清除血塊及腦室引流並植入腦壓監測器，術後入住加護病房觀察治療，目前仁愛院區已組成醫療小組積極照護。

主治醫師林文雄也提到，目前生命徵象穩定，持續鎮靜治療中，鎮靜治療中是處於深度昏迷狀態，所以昏迷指數不是很重要，主要是顱內壓狀況，未來一週為關鍵觀察期。