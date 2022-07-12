林佳龍「就算選輸還是有糖吃」　郝龍斌揭蔡英文佈局目的

▲民進黨新北市長參選人林佳龍。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨新北市長人選終於確定，由無任所大使林佳龍參選。林佳龍原有意爭取角逐台北市長，但身兼黨主席的總統蔡英文多次勸進，最終才讓林佳龍點頭選新北。前台北市長郝龍斌認為，蔡英文讓林佳龍選，其實也與未來總統大選的佈局有關係，只要林佳龍不要讓現任新北市長侯友宜贏太多，「就算選輸還是有糖吃」。

郝龍斌分析，年底九合一選戰對民進黨來說就是接班的卡位，從蔡英文的角度，當然是希望能穩定到2024之前，權力都不跛腳，甚至到未來總統提名的主控權都拿下，大家都知道，她想要提的是前副總統陳建仁，要黨的是現任副總統賴清德，地方選戰表現的好，陳建仁提名問題就會小很多。

另外，郝龍斌說，蔡英文找林佳龍，也是盼侯友宜票不要太高，讓他將來總統大選不順利，這就是林佳龍的任務，只要達到，就算選輸，未來都有好的位置，比之前交通部長都還好。至於行政院長蘇貞昌等選完應該會做職位上的調整，他希望讓女兒立委蘇巧慧下次來選新北市長，所以林佳龍也不能打太好，不能打太壞，蘇貞昌的角色比較麻煩。

郝龍斌也說，桃園市長鄭文燦現在積極想讓民進黨守住桃園，成功選後也會有好處，而陳建仁雖然在這場選戰沒有積極參與，但他其實才是整個關鍵的因素，「因為蔡英文要用他卡賴清德」。