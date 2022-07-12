蔡炳坤餐敘中風　柯文哲「冷靜問一句話」決定送醫

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／台北市政府提供）

記者葉國吏／綜合報導

台北市副市長蔡炳坤11日晚間與台北市長柯文哲餐敘時，爆出因腦出血中風緊急送醫手術，聯合醫院仁愛院區今早將召開記者會說明。根據了解，昨晚蔡炳坤一度倒在柯文哲身上起不來，柯文哲見狀馬上問診，蔡炳坤當時還回說「沒關係」，但柯文哲馬上啟動緊急救護系統，蔡炳坤約在10分鐘內送抵醫院。

據了解，柯文哲、蔡炳坤11日晚間出席私人行程時，蔡炳坤突然身體不適倒地，一旁的柯文哲則緊急要求叫救護車送到醫院，引發外界熱議。

▲台北市副市長蔡炳坤（左）11日下午陪同台北市長柯文哲前往弔唁前日本首相安倍晉三。（資料圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲在仁愛醫院關心蔡炳坤狀況後表示「吃飯的時候，他坐在我旁邊就突然倒下來了。」柯文哲表示因為自己是醫生，所以第一時間就知道他是中風了，所以立刻聯絡救護車送醫，「時間上沒有什麼延遲。」

由於該餐敘是蔡炳坤宴請台中市議員的聚會，根據《聯合報》報導，有台中市議員現場目擊，表示當時柯文哲十分冷靜，看到蔡炳坤的狀況就只問「你的左手舉得起來嗎」，隨後立即啟動救護措施，並要求蔡炳坤把嘴裡的食物吐出來、等待救護車到。

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