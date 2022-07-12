參選新竹市長　高虹安曝郭台銘關鍵對話：決定了就支持

▲新竹市長參選人高虹安。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨中央委員會昨（11日）通過提名程序，由立委高虹安參選新竹市長，對戰民進黨沈慧虹和國民黨林耕仁。外傳曾經有人屢次拜託鴻海集團創辦人郭台銘，不要讓高虹安參選新竹市長，對此，高虹安今（12日）上午接受廣播媒體專訪時表示，郭台銘表態「反正妳決定了，我就支持妳」，從來沒有勸阻過自己。

高虹安今天上午接受網播節目「POP撞新聞」專訪時，主持人黃暐瀚關注，外傳曾有人拜託郭台銘，不要讓高虹安參選新竹市長一事，高說明，她進到立法院後，郭台銘經常用長輩的關心，分享在經濟、科技上的想法，最近確實也關心自己是否要參選新竹市長，後來她在郭台銘出國前一天，向郭分享要參選的決定，郭則關注自己家人的狀況，想了解爸爸媽媽的態度是什麼，「沒有像外界一些盤算，說什麼高虹安當立委對他比較有用，真的都沒有」。

高虹安說，她也不曉得為什麼澄清這麼久，還是一直有新聞出來，郭台銘只是用長輩、爸爸的那種感覺關心她，郭台銘最後說，「反正妳決定了，我就支持妳」；黃暐瀚追問，郭台銘是否會陪高虹安掃街、掛看板？高說，當天沒有想到這麼多，參選是自己要負責任的事，郭台銘的戶籍地也不在新竹，郭台銘沒有勸阻過自己，「選了就跟妳切八段」並沒有這樣的事情。