烏軍準備反攻赫爾松　副總理促平民撤離：不該成為人肉盾牌

▲烏克蘭副總理韋列舒克敦促赫爾松居民盡速撤離，避免遭砲火誤傷。（圖／翻攝臉書「Iryna Vereshchuk」）

文／中央社基輔10日綜合外電報導

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）今天敦促說，俄羅斯軍隊占領的烏克蘭南部赫松州（Kherson）平民要趕緊撤離，因為烏克蘭武裝部隊正準備向當地發起反攻。

路透社報導，俄羅斯2月24日軍事侵略烏克蘭後的頭幾週時間，烏克蘭就失去了赫松州大部分地區的控制權，其中包括首府赫松市。

韋列舒克向國營電視台表示：「很明顯當地會有戰鬥，會有砲擊…因此我們敦促（民眾）緊急撤離。」

韋列舒克提到，她不能透露到底何時會展開反攻，「我確定那裡不應該有婦女及孩童，他們不應該成為人肉盾牌」。

戰爭爆發前的赫松市擁有將近30萬人口，目前不清楚赫松市還有多少居民留在當地。

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