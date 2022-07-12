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橘子乾洗全方位家事清潔APP！一站式服務免出門超方便

▲▼橘子乾洗,家事清潔,APP,到府收件,服務,異業結盟。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲像是衣物乾洗、清洗大型家電、空間收納整理家務，處理起來相當費時耗力，所幸橘子乾洗近期將推出家事清潔APP，解決消費者的大麻煩。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

消費中心／綜合報導

現代人生活忙碌，為了節省時間，基本的飲食、採買家用品等都講求要方便快速滿足需求，催生出如餐飲外送平台、超商量販賣場外送服務，以及線上結合線下的網購消費模式；但是生活中，大部分民眾覺得最麻煩的家事清潔方面，像是衣物鞋包、窗簾地毯送洗，或是清洗大型家電、洗車、空間清潔收納，由店家提供場地和服務，至今仍多半維持傳統型態，民眾必須花費溝通成本和交通時間才能完成。橘子乾洗營運經理林智遠表示，順應時代潮流，業者必須提供消費者更全面便利的服務，因此橘子乾洗即將推出異業結盟的家事達人APP，民眾只需要免費下載，就能在APP中找到包括衣物送洗、清洗冷氣及洗衣機、洗車、家事清潔／收納整理的專門業者，方便即時聯繫下單服務並查詢進度，一次快速搞定家事困擾。

橘子乾洗營運經理林智遠表示，品牌專注衣物乾洗領域行之有年，以獨家環保乾洗技術改變台灣的洗衣業，穩定的連鎖經營顯示深獲消費者信賴及喜愛，橘子乾洗希望盡一己之力為家事清潔產業發展做出更多貢獻，因此配合經濟部商業司補助計劃，協同網路公司，並積極尋求整合術業有專攻的各類家事清潔業者，設計出幾乎包辦一般人日常生活所需清潔全品項的家事達人APP，藉此促成消費者、業者和市場「三贏」的良好狀態。

▲▼橘子乾洗,家事清潔,APP,到府收件,服務,異業結盟。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲橘子乾洗找來其他優質店家，推出通包大部分家事清潔品項的APP，民眾在家透過APP下單就能輕鬆享受服務。

對於消費者來說，以往希望一次性處理衣物、窗簾地毯、鞋包送洗，同步還想要清洗冷氣、洗衣機，往往需要花費大量時間個別尋找服務優質、聲譽良好的店家，並撥空將大型物件親送至店面，清洗完成後還要再次前往取回，讓人一想到就覺得好麻煩……現在使用APP不僅能夠一次獲得多種家事清潔服務選擇，更提供到府取件送回的服務，更大大節省時間；民眾只要輕鬆待在家，打開APP下單、追蹤進度並等待業者上門即可，如果有任何問題還能透過APP查詢及客訴，一站式服務滿足民眾最重視的便利性，讓原本容易引爆家庭戰爭的家事清潔不再是困擾。

▲▼橘子乾洗,家事清潔,APP,到府收件,服務,異業結盟。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲橘子乾洗推出家事清潔APP，像是大型的窗簾地毯等可採到府收件，省下民眾時間。

對於家事清潔業者而言，橘子乾洗營運經理林智遠表示，由於過去業者大部分是單打獨鬥、通過門市線下服務消費者，少有足夠資源推廣自身服務；藉由加入APP、多了一個線上服務管道，能夠向更多消費者展示自家服務品質，一方面達到行銷目標，另一方面則是在消費服務邁向網路化的浪潮上站穩腳步，不斷自我提升留住顧客的心。關於市場面，橘子乾洗營運經理林智遠笑說「大家是要一起將餅做大」，APP異業合作模式，團結相關領域中小企業，以眾人之力達成產業共好，未來可望形成業界良性競爭風氣。

APP將在近期正式上線，營運經理林智遠表示，由於一般店家難以負荷物流和資訊服務技術，因此由橘子乾洗擔負起相應權責，提供專人到家收件、運送至店家手上以及專人配送到府的物流服務，民眾可依時間自行選擇白天、下午、晚上的時段；也由橘子乾洗成立客服處理客戶第一線的意見反應；橘子乾洗更會透過嚴謹審核機制評選出優質店家，在每個行政區安排各類型家事清潔服務店家至少2～3間供消費者選擇，目前規劃先從雙北展開服務，未來視運營情況擴大服務範圍，讓更多人享受加倍便利的舒適生活。

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橘子乾洗家事清潔APP到府收件服務異業結盟

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