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2022畢業歌票選開跑！　你的一票，選出人氣畢業歌！

畢業歌活動小組／綜合報導

2022年仍因為疫情蔓延的影響，有些學校取消了實體畢業典禮，高中畢業生也因為疫情關係，拉遠了同窗間的距離！曾經一起度過的校園生活，藉由畢業歌的創作，保存共同的青春回憶！你的一票，決定2022人氣畢業歌！選出2022南區畢業歌，馬上行動投票去>>

▲參與2022南區高校畢業歌網路人氣票選活動，天天投票，就有機會獲得【Beats】降噪耳機、AirPods第三代以及全家中杯美式咖啡等好禮。（圖／畢業歌活動小組）

▲參與2022南區高校畢業歌網路人氣票選活動，天天投票，就有機會獲得【Beats】Solo Pro Wireless頭戴式降噪耳機、AirPods及全家中杯美式咖啡等好禮。（圖／畢業歌活動小組）

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即日起至8月15日，只要下載《ETtoday新聞雲》App登入/加入會員，即可投票支持您心中最喜愛的高校畢業歌，還能參加抽獎，有機會獲得【Beats】Solo Pro Wireless頭戴式降噪耳機、AirPods，以及全家中杯美式咖啡等好禮，登入投票越多抽獎機會越多！

2022南區高校畢業歌參賽學校與歌曲：

▲「2022南區高校畢業歌」活動參賽學校與歌曲。（圖／畢業歌活動小組）

▲「2022南區高校畢業歌」活動參賽學校與歌曲。（圖／畢業歌活動小組）

參加投票，記得要先下載《ETtoday新聞雲》App登入/加入會員，簡單步驟，即可完成註冊並參加投票活動！

▲「2022南區高校畢業歌」投票流程。（圖／畢業歌活動小組）

▲「2022高校畢業歌」新會員app下載後登錄及票選活動位置流程。（圖／畢業歌活動小組）


【ETtoday 2022高校畢業歌】馬上行動聽歌投票
  ● 2022高校畢業歌 網路人氣票選活動，馬上參加>>
  ● 2022高校畢業歌 我要聽更多>>


【ETtoday 2022南區高校畢業歌】活動資訊
  ● 活動時間：2022/7/11(一) 11:00 ~ 2022/8/15(一) 12:00止。
  ● 活動方式：
1. 下載《ETtoday新聞雲》App（點我下載）
2. 開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中間「活動」選項，即可進入活動頁面。
3. 聽取2022高校畢業歌，投票支持您喜愛的參賽歌曲，完成後即可獲得抽獎資格。（每人每日上限10票，每人每天最多投同一首2票）。ps.還可以以東森幣換票加票喔 (以東森幣兌換之投票券則不在每人每日可投之票數之內。)

※請記得至「會員設定」內填妥完整會員資料，才能確保中獎資格喔！

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