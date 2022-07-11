台鐵花東電氣化工程弊案！驗收放水狂撈100萬　13官商下場慘爆

▲台東工務段養路室主任廖家文涉嫌驗收放水圖利100萬元，遭檢方起訴。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

台鐵2018年時辦理「代辦鐵道局東工處花東電氣化計畫臺東線砸道工程」採購案，但相關承辦人員卻涉嫌在辦理驗收時，未依規定查驗還刻意放水，藉此圖利包商100多萬元。台北地檢署調查後，將時任台鐵局台東工務段路養室主任廖家文、慶耀營造負責人陳怡芬等13名涉案人，依依違反《貪污治罪條例》圖利及偽造文書罪嫌起訴。

根據公開資料，涉案的慶耀營造公司成立於1994年，還通過「ISO 9000」的認證，升級為甲級營造，主要業務涵括土木營造工程、鐵路工程、公路工程及橋樑施工等大型建設，近年還陸續參與多個公共工程，包括警專學生宿舍建案、士林地檢署辦公大樓整修及結構補強工程等。

▲慶耀營造負責人陳怡芬。（圖／記者劉昌松攝）

然而，廉政署卻接獲檢舉，指出慶耀營造在2018年至2019年間，承攬台鐵「代辦鐵道局東工處花東電氣化計畫臺東線砸道工程」，當時的承辦人廖家文在驗收時，竟未實質進行驗收，讓未依契約施作的工程得以通過驗收，涉嫌圖利包商100餘萬元。

台北地檢署2021年10月間發動搜索、約談，檢廉持法院核發的8張搜索票，前往包商及涉案人的住處、辦公室搜索，並將廖家文及慶耀公司負責人及員工共13人帶至北檢訊問，漏夜偵訊後，檢方依《貪污治罪條例》圖利等罪，各諭令以7萬至30萬元交保候傳。

全案今日偵結，檢方認為廖家文等6名台鐵員工涉犯《貪污治罪條例》圖利罪、偽造文書罪，而慶耀營造負責人陳怡芬及下游包商等7人涉犯偽造文書罪及詐欺罪嫌，13人全數遭起訴。