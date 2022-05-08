快訊／國民黨中山大同初選出爐　前主播柳采葳、王浩接班人高世俊出線

▲國民黨發言人柳采葳。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨第14屆台北市議員第四選區初選，已於5月5(四)、6(五)、7(六)日進行電話民調，於8日公布民調結果，第四選區(中山、大同)初選由前新聞主播柳采葳與市議員王浩辦公室主任高世俊勝出，北市黨部副主任委員盧威則落馬。

中國國民黨第14屆台北市議員第四選區初選，已於5月5(四)、6(五)、7(六)日進行電話民調，而柳采葳雖有婦女保障名額，雖然仍要參與電話民調，新人席次部分，就由盧威、高世俊2搶1。

台北市黨部表示，中山大同第四選區，現任議員不參與初選，初選勝出者為柳采葳與高世俊，將與現任議員一起投入2022年底三合一第四選區議員大選。

台北市黨部指出，本次辦理初選民意調查皆秉持著公平、公正、公開的方式進行，所有程序皆依據黨內相關規定辦理，可受外界公平。事前除特別針對民意調查執行相關細節舉辦說明會，由登記參選同志及其推派的民調觀察員會外，也同時邀請民調學者專家現場指導，並全程在選舉監察小組的監察下進行。

本次委託執行的民調機構及執行民調時間，均經由登記參選者協調決定。在三天的執行民調期間，包括台北市黨部、選舉監察小組及登記參選同志皆推派觀察員至民調公司現場觀察，每日針對調查過程進行記錄，結果顯示三天訪問狀況平穩無疏漏，凡觀察員有疑義之電話皆已被妥適處理，期間各方針對民調執行過程並無意見。

依據中央訂頒「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」暨「中國國民黨111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法及提名作業要點」相關規定，今日第四選區由柳采葳與高世俊贏得初選，5月中旬前，將一併與現任議員，提報中央選策會核定。