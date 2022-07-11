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接棒未來女棒奪亞錦賽門票　教練：魏應充改變女棒生態

▲接棒未來女子棒球隊四連霸，多數隊員將代表中華隊參加亞洲女子棒球錦標賽。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者邱筱茜／採訪報導

接棒未來女子棒球隊，日前第四度奪得全國女子棒球錦標賽總冠軍，多數隊員也將代表中華隊參加第3屆亞洲女子棒球錦標賽，這些選手平日都要上班，過去練球的環境與資源都不穩定，四年前獲頂新和德文教基金會贊助，情況才改善。總教練顏良吉有感而發：「(魏應充)創辦人提供器材、交通、住宿、飲食，改變了台灣女子棒球的生態。」

▲接棒未來女子棒球隊勇奪四連霸及女棒亞錦賽門票，凱旋天母球場。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼接棒未來女子棒球隊勇奪四連霸及女棒亞錦賽門票，凱旋天母球場。（上圖／記者謝婷婷攝、下圖／接棒未來女子棒球隊提供）

▲接棒未來女棒奪亞錦賽門票，教練：魏應充改變女棒生態。（圖／接棒未來女子棒球隊提供）

這群選手平均年齡28歲，來自各行各業，目前在環保局工作的女子棒球隊長謝文靜表示：「因為我們球隊大家平常都有工作，所以我們都是靠著禮拜天休假的時候，大家一起出來練球，魏董有幫我們爭取到可以借天母棒球場，然後才會讓我們可以有練球的時間」，女子棒球隊王牌投手黃巧芸提到：「很喜歡大家在一起的感覺，覺得這才是最重要的，因為那也是一個回憶。」

接棒未來女子棒球隊主要由台北市立大學畢業校友組成，剛開始無論是場地、器材或外出比賽的交通食宿，都要靠自己或教練想辦法，處境相當困難，直到2019年獲頂新和德文教基金會創辦人魏應充贊助，情況才完全改善。

▲▼ 接棒未來女子棒球隊。（圖／記者謝婷婷攝）

▲女子棒球隊領隊謝榮瑤，感謝創辦人讓球員無後顧之憂打球。（圖／記者謝婷婷攝）

女子棒球隊領隊謝榮瑤日前在女棒凱旋天母球場的慶祝儀式後表示：「四年前其實沒有辦法得到那麼好的一個禮遇，各方面因為贊助各方面，她們還要自籌款，去參與比賽，魏創辦人願意贊助，讓她們比較沒有後顧之憂。」接棒未來女棒隊總教練顏良吉也提到：「創辦人提供了經費給我們，提供器材、交通、住宿、飲食，這也改變了台灣女子棒球的生態。」

▲▼ 接棒未來女子棒球隊。（圖／記者謝婷婷攝）

▲女棒隊獻上冠軍盃及卡片給魏應充。（上圖／記者謝婷婷攝，下圖／頂新和德文教基金會提供）

▲接棒未來女棒錦標賽4連霸　感謝幕後推手「魏爸」相挺。（圖／頂新和德文教基金會提供）

選手們付出的努力終於有了收穫，創辦人魏應充也替他們感到開心，魏應充表示：「接棒未來女子棒球隊成員，平常要工作，假日又要練球，其實這種精神，在現代的年輕人其實很難找到，他們的這些辛苦，總算沒有白費。」

滿滿感謝寫在卡片上，謝謝這四年來像家長般照顧她們的「魏爸」，選手們也將繼續憑藉著對棒球的熱忱，在球場上發光發熱，除了要為接下來的女棒亞錦賽而努力，也希望每個人都能揮出自己的一片天空。

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