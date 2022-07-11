2022高校畢業歌／臺南大灣高中《再一次・蛻變》

作詞：薛翔澤、李欣蓉

作曲：薛翔澤

演唱：薛翔澤、李欣蓉、黃仁合

創作理念：

回首三年高中生活，我們一起創造了回憶、共同經歷了挫折、也攜手砥礪成長，而在這些重重蛻變之下，唯一不會改變的，是那最熱血也最瘋狂的初衷與夢想。終於到了離別時分，我們回憶校園光陰、重拾往日約定，為青春篇章畫下完美句點。而沉浸在這難離情別緒之餘，同時也不忘持續點燃那深存信念底部的夢想火苗，期許彼此在未來路上都能發光發熱、在無際蒼天展翅飛翔。

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歌詞：

不會改變 是狂熱的信念

不曾出現 是我們做夢的極限

大步向前 朝著夢想高飛

六月薰風吹來樹葉成蔭

回憶繾綣放映不停

像場青春電影

三年美好卻又似箭的光陰

他提筆溫柔刻在我的心裏



就算眼淚超載 人生無奈

沒關係～有我在～



不會改變 是狂熱的信念

不曾出現 是我們做夢的極限

唯一蛻變 是破蛹而出

朝著彼此 的夢想高飛

終於還是到了這天

我看著你堅定的臉

攜手飛向無際藍天



炙熱陽光燦爛夏日蟬鳴

眼含淚光 許下約定

永遠不會忘記



就算承受失敗 人生無奈

沒關係～有我在～



不會改變 是狂熱的信念

不曾出現 是我們做夢的極限

唯一蛻變 是破蛹而出

朝著彼此 的夢想高飛

終於還是到了這天

我看著你堅定的臉

攜手飛向無際藍天



不會改變 是狂熱的信念

不曾出現 是我們做夢的極限

唯一蛻變 是破蛹而出

朝著彼此 的夢想高飛

終於還是到了這天

我看著你堅定的臉

攜手飛向無際藍天

攜手飛向無際藍天

啦啦啦啦啦啦