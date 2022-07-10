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參加待轉大富翁要被關了！他直言「警察是有多玻璃心？」網逆風狂轟

▲▼參加待轉大富翁要被關了！他直言「警察是有多玻璃心？」網逆風狂轟。（圖／翻攝台灣機車路權促進會）

▲一名參與待轉大富翁的網友近日收到要入監服刑的通知。（圖／翻攝台灣機車路權促進會）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣機車路權促進會（機促會）等團體長期向交通部、各縣市交通局爭取道路平權。一名參與者日前表示，他去年12月24日參與「待轉大富翁」活動，卻收到入監服刑通知，傻眼地說「我現在腦袋一片空白，不知道該怎麼辦了」。

該名參與者8日在臉書發文表示，他去年12月24日在新北耶誕城附近路口參與「待轉大富翁」，卻因此被判「侮辱公務員罪」，於8日突然收到傳票通知要入監服刑，「警察是有多玻璃心？」

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該名參與者控訴，案件中間完全沒開過庭，直接用簡易判決處刑，「還是第一次搞社會運動搞到要被關進監獄，這太扯了吧！都什麼年代了，政府還這樣打壓社運人士，突然要入監服刑，我現在腦袋一片空白，不知道該怎麼辦了」。

參與者在留言處表示，「我沒認罪啊，我只承認警察是白痴（這屬於事實的部份，完全沒有侮辱之意）」「沒打算繳罰金，我寧願被關」、「令人疑惑的就是為什麼是用不開庭的簡易判決，不給人辯護的機會」。

該文被轉至PTT後，網友認為參與者被罰與參與活動無關，主因為污辱警察，「對警員罵xx公然汙辱，與待轉無關吧」、「跟他玩大富翁沒關係吧，不要罵警察」、「他就無法證明警察是白痴，還敢說是事實」、「我覺得是事實所以不算侮辱，我會笑死」。

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