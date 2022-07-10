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效能差距大！傳三星棄用自家Exynos晶片　下代Galaxy S旗艦只用高通晶片

▲▼三星電子近期新推出旗艦機Galaxy S22，這也是導致三星電子在對俄國是否祭出制裁措施上猶豫不決的原因。（圖／達志影像／美聯社）

▲三星下一代Galaxy S系列旗艦，傳出將不搭載自家晶片，圖為Galaxy S22。（圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／綜合報導

儘管三星為了自家研發的Exynos晶片，找來AMD聯手，但卻沒有太大的效果，相比高通還是有很大的差距要克服，但現在卻傳出，就連自家旗艦手機Galaxy S系列都打算棄用，天風證券分析師郭明錤就發文指出，高通很可能成為三星 Galaxy S23 的唯一處理器供應商。

根據郭明錤貼文指出，得益於台積電 4nm 製造的下一代旗艦 5G 晶片 SM8550，高通很可能成為三星 Galaxy S23 的唯一處理器供應商，S23可能不會採用三星4nm的Exynos 2300，因為它在各個方面都無法與SM8550競爭。

郭明錤也說，SM8550針對台積電的設計規則進行了優化，因此在計算能力和電源效率上比SM8450/SM8475有明顯的優勢，2023年高通/SM8550將在高端Android市場獲得更多的市佔率。經濟衰退對高端市場的影響較小，因此市佔率的增長將對高通和台積電有利。

其實過去三星 Galaxy S 旗艦系列，一直以來都都是採取雙版本晶片，一部分使用自家 Exynos 晶片，另一部分使用高通晶片，但根據郭明錤說法，今年的S23恐將只有高通晶片版本。

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