女被告知自慰+性愛影片遭PO網　前男友自導自演下場曝

▲宜蘭林姓男子要求還錢，將前女友自慰及倆人性交影片PO網，更自當調人被識破。（示意圖／達志影像）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一女子原本不知她的自慰及性交私密影片被PO色情網站，直到2020年9月，接獲陌生劉姓男子LINE訊息告知，劉男以協調人角色說：「對方虧太多錢不甘，把剩餘的還清」、「妳願意談，願意撤掉所有東西」等語，女子懷疑是擔任店員的林姓前男友要求還錢、自導自演，憤而提告。宜蘭地院以林男犯網際網路上傳影像之方式供人觀覽猥褻影像罪、恐嚇危害安全罪，應執行5月徒刑，得易科罰金、可上訴。

判決書指出，林姓男子在2020年4月，把前女友裸露身體自撫下體，及2人在旅館性交影片，PO色情網站供網友點閱瀏覽，而在性交影片中，林男將自己馬賽克，但前女友是面對鏡頭未馬賽克遮掩。前女友原本毫不知情，直到2020年9月，接獲陌生的劉姓男子LINE訊息告知此事，劉男並以協調人角色聲稱：「對方虧太多錢不甘，把剩餘的還清」、「妳願意談，願意撤掉所有東西」等語。

女子除了不雅影片被散播，又有來路不明劉姓男子出面斡旋，懷疑是林姓前男友為要求還錢搞鬼，報警提告，警方在林男住處搜出手機內有女子被傳上色情網站的不雅影片。

宜蘭地院審結認為，性交影片中馬賽克就是林男，而用LINE告知女子並當調人的「劉男」是林男自導自演，另，傳上色情網站的影片現已被移除。而根據倆人LINE對話，擔任店員林男指稱交往期間，匯給前女友近百萬元，他坦承恐嚇犯行，但否認散布猥褻影像。