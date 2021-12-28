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社會 社會焦點 保障人權

和暗戀女同房「相處一天算交往了」　猴急哥想洗鴛鴦浴下場慘

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓男子對女子小蘋（化名）有好感，兩人相約出遊還同住一間房，他誤以為雙方已經進入交往階段，於是趁著對方洗澡時，脫光衣服跟進去打算洗鴛鴦浴，結果馬上被趕出來，事後還挨告強制猥褻罪。不過，宜蘭地院法官審理後認為，陳男全程都沒有做出任何剝奪小蘋性自主決定權的行為，不符合《刑法》第224條的構成要件，最終判他無罪。

▲桃園市胡姓男大生去年10月間在中壢區租屋處發現同棟女大生洗澡，竟潛入浴室持手機偷拍，還來不急觀看被發現後秒刪影像，事後被依妨害秘密罪嫌提告。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲陳男誤以為小蘋願意和他洗鴛鴦浴，結果卻害自己吃上官司。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

宜蘭地檢署認為，陳男2020年10月7日與小蘋入住宜蘭某飯店，卻趁著女方在浴室內洗澡時，未經同意就自行打開浴室門，甚至以手撫摸自己的生殖器，涉犯《刑法》第224條違反意願猥褻罪嫌。

小蘋表示，事發當下她已經快洗完澡了，卻從蓮蓬頭的鏡面反射發現有人影從浴室門口進來，仔細一看就是陳男，「當時我背對他並趕緊用手遮掩，我當時有看到他全裸，右手上下撫摸著他自己的生殖器在打手槍」，後來嚇得連說兩次「你出去」，對方才穿上內褲離開浴室，過程大約2分鐘。

對於上述指控，陳男承認的確曾進入浴室，但辯稱沒有任何違反意願的猥褻意圖，他只有站在浴室門口，並關上浴室門，沒有靠近淋浴間，距離小蘋還有一段距離，「我當時認為整天相處下來算是與她在交往了，我當時進去跟她說我想洗澡、泡澡，她說不行，我就出去了」，而且過程中雖然有脫掉內褲，但有用手擋住，並非刻意露給女方看。

陳男的律師也強調，小蘋當時僅表示要泡澡，是陳男自作多情，以為獲得同意可以一起進入浴室，結果一進去就被要求離開，他馬上意識到會錯意了，便穿上褲子離開，「如果他主觀上對『違反其意願』有所認識，豈會馬上退出？」

▲兩性,情侶,約會,交往。（圖／unsplash）

▲陳男邀請小蘋一起出遊，並單方面認為兩人已經進入交往階段。（示意圖／取自免費圖庫unsplash，與本文當事人無關）

對此，宜蘭地院法官認為，小蘋從發現陳男進入浴室到離開，兩人對話僅寥寥數句，時間甚短，縱使男方曾詢問是否願意發生性行為，但被拒絕兩次之後，他就離開了，全程沒有進一步壓制女方性自主決定權的行為。

法官接著指出，雖然陳男進入浴室的確沒有獲得同意，但上述行為並不符合《刑法》第224條所定「其他違反其意願之方法」的構成要件，因此難以用違反意願猥褻罪裁罰，最終判他無罪，全案仍可上訴。

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