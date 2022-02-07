老爸外遇對象是婆婆　女兒「一段話揭真相」為失智母復仇

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭林姓男子與失智的陳姓妻子超過20年沒有往來，因此提告請求離婚。沒想到5名子女出庭作證，反控父親外遇的對象是其中一名女兒的婆婆，親戚都知道這件事，還有兩人共同出遊的照片為證，最終成功替母親討回公道，案件也被宜蘭地院法官以「林男外遇在先」為由駁回。

▲林男的女兒指控他外遇姻親長輩。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

林男在判決書中主張，與陳女結婚超過50年，婚後育有5名子女，起初他從事商船水手工作，後來跑去山上種植水果，結果遇上921大地震，隔年失業後返回家中，卻被妻子趕出家門，之後就再也沒有和妻子往來，雙方沒有互動已經超過20年，早已沒有任何感情存在，這才決定訴請離婚。

由於陳女目前處於失智狀態且行動不便，居住於安養院中，因而委由他人代理出庭。

雙方的女兒出庭證稱，剛開始父母感情很好，大約2000年間父親外遇，小三還曾到家中向母親道歉，「爸爸雖然有跑船賺錢，但後來下船後所做的生意都失敗，欠了一屁股債，小孩都是媽媽獨力扶養長大，生活費也都是媽媽賺錢支付」，母親受到父親外遇的打擊，原本心情就不好，2005年中風後一度走不出低潮，最後才請父親離開，「爸爸就搬去和那個女的住，搬走後對家裡不聞不問，也沒有照顧5個小孩，離家後也沒有再回來探視。我認為不是媽媽遺棄爸爸，而是爸爸遺棄媽媽。」

女兒接著說，父親外遇的對象是她妹妹的婆婆，「妹妹的婚姻還是繼續維持，她知道爸爸跟婆婆持續維持外遇的關係也很為難，家中5個小孩和親戚也都知道這件事。」

▲陳女受到丈夫外遇的打擊，中風後一度無法走出情緒低潮。

宜蘭地院法官認為，5名子女都是林男的至親，應無偏袒或是故意說謊的必要，況且外遇對象是其中一名女兒的姻親長輩，若非屬實，怎麼會5人都異口同聲指證，還出示父親與外遇對象出遊的照片為證，自毀父親名聲，甚至破壞親屬間的感情，因此上述證詞應堪採信。

法官指出，林男被趕出家門是因為外遇在先，而他沒有不得返家的顯著困難，也不是完全沒有辦法聯絡妻兒，若他有意願，也可以透過孩子們與妻子重修舊好，卻還是放任雙方分居超過10年，當庭詢問是否還有其他證據或補充意見，他也坦言「沒有」，最終裁定駁回告訴，全案仍可上訴。