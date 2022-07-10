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立院大專青年國會民主研習營　40位跨領域大學生與跨黨派立委取經

▲立法院國會民主研習營於台中市霧峰開訓。（圖／立法院提供，下同）

▲立法院國會民主研習營於台中市霧峰開訓。（圖／立法院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

立法院舉辦的「大專青年國會民主研習營」日前開訓，活動以「從過去學習，在現代應用」為主軸，共計有40位來自醫學系、電機工程系等跨領域的大學生，包含8位金門大學同學組團參加；立法委員王婉瑜、高虹安、莊競程、鄭正鈐與知名Podcaster劉珞都前往與學員座談，盼讓學員從程序、歷史到實務瞭解立法院的各面向。

開訓典禮4日在曾為台灣省議會和台灣最高民意機關的台中霧峰立法院民主議政園區舉行，由立法院長游錫堃主持，立法院中南部服務中心主任王俊傑、議政博物館館長白智榮也都出席。

游錫堃指出，民主政治就是議會政治，要瞭解民主政治就要瞭解國會運作；他強調「看到年輕人就看到希望」，也代表立法院歡迎並感謝青年們參與這次活動，瞭解公共事務、國會運作與民主政治。

立法院中南部服務中心表示，希望藉本次活動拉近社會與立法院的距離，並誘發學員對立法院運作的探究興趣，因此在2天1夜的活動中邀請立法院副秘書長高明秋、故事Story Studio專欄作家吳亮衡、知名Podcaster劉珞亦等人，分別擔任「國會制度」、「我國民主演進史」與「看懂國會」課程講師，以及現任跨黨派的立法委員王婉瑜、高虹安、莊競程、鄭正鈐和國會助理們與學員座談，近距離瞭解立委與幕僚的工作、理解國會包容各種觀點的特質。

▲立法院國會民主研習營於台中市霧峰開訓。（圖／立法院提供）

老家在桃園的金門大學國際暨大陸事務學系二年級生曾學揚表示，畢業後希望擔任政治幕僚或國會助理工作，但金門較少有相關活動機會，因此趁暑假返家時參加，也希望為其他學員帶來金門觀點；同校系4年級生黃姿瑛也說，希望藉此了解立法院運作，並且瞭解立委、幕僚的工作。

義守大學醫學系二年級生暨系學會成員紀韶軒則說，該系學會成立至今未滿4年，許多制度仍在建立當中，這次活動介紹的國會制度，包括議事、法制與預算等，正是系學會目前所需，未來盼能發揮所學，協助系學會逐漸健全制度；他也說現下是斜槓社會，很期待與各有專業的學員進行跨領域交流，也會詢問立委如何為民喉舌，為民眾爭取權利。

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