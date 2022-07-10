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獨／新竹市長民調曝！沈慧虹24.2%超越高虹安　緊咬林耕仁0.4%

▲▼國民黨新竹市長參選人林耕仁、民進黨新竹市長參選人沈慧虹、民眾黨立委高虹安。（圖／合成圖）

▲國民黨新竹市長參選人林耕仁、民進黨新竹市長參選人沈慧虹、民眾黨立委高虹安。（圖／合成圖）

記者陶本和／台北報導

前新竹市副市長沈慧虹以素人之姿被民進黨徵召，一週前投入新竹市長選戰。根據最新民調顯示，沈慧虹24.2%，林耕仁24.6%、高虹安18.3%，時代力量立委邱顯智5.8%；沈慧虹的支持度超越民眾黨立委高虹安，而與國民黨提名的市長參選人林耕仁，差距僅0.4%。

《ETtoday新聞雲》取得山水民調公司7月5日至7日受託完成的民調資料，與一個月前6月5日相比，沈慧虹的支持度從15.6%增至24.2%；而林耕仁支持度從21.1%增至24.6%；邱顯智從一個月前的10.6%，下滑至5.8%；高虹安則從月前的17.2%支持度，略增為18.3%。

沈慧虹在7月3日請辭市府職務後，正式投入新竹市長選戰，日前曾叫陣高虹安，呼籲她不要只在台北說三道四，應盡快請辭立委搬到新竹，一度掀起「雙虹之爭」的討論。

對於新竹市會不會誕生史上首位女市長，已成為地方熱烈討論的話題，而國民黨與民眾黨「藍白合」，是否變成棄保，這都讓高虹安、沈慧虹兩人之間的「女人之爭」，充滿話題。

從民調交叉分析來看，沈慧虹、林耕仁與高虹安三人，在新竹東區的支持度勢均力敵，分別為23.2%，23.1%與22.0%；在北區方面，沈慧虹為24.5，林耕仁21.2，高虹安18.1；至於香山區，疑似因為是林耕仁大本營，他以35.0%支持度，明顯領先沈慧虹的26.2%與高虹安的18.3%。

事實上，國民黨在新竹選戰中，擔心被民眾黨分票，而民進黨方面則憂心沈慧虹「知名度」的問題。根據這份民調資料顯示，僅54.3%受訪者聽過沈慧虹，落後林耕仁87.1%知名度、高虹安的64.3%知名度，也落後邱顯智的71.0%知名度。

不過，如果跟一個月前相比，沈慧虹的知名度從32.1%增加到54.2%，成長可觀，這也是為何沈慧虹稱自己是一匹黑馬。

▼新竹市長選戰最新民調資料。（圖／記者陶本和翻攝）

▲▼新竹市長選戰最新民調資料。（圖／記者陶本和翻攝）

對於此份民調，綠營操盤人士表示，沈慧虹在傳統藍大於綠的新竹市，投入選戰才一個禮拜，就和國民黨對手打平，並小幅贏過高虹安，顯示民進黨大膽提名沈慧虹，看來是一個正確的策略。據透露，綠營高層對沈慧虹近日的媒體表現，也感到驚艷，對新竹市的選情看法，已轉為正向，也期盼她發揮母雞效應，對該黨市議員的選情加分。

綠營幕僚認為，這份市長選舉最新民調，尚有27%民眾未表態，林耕仁、沈慧虹及高虹安三位的支持度，也在伯仲之間，可以預期未來一百多天時間，將有非常激烈的競爭。

至於前市長林智堅的滿意度，根據調查發現，卸任前他仍維持72.3%的高滿意度（不滿意度18.4%），這顯示這段期間的政治攻防，沒有影響新竹市民對林的高度肯定，而林智堅的高滿意度會不會加分到沈慧虹身上，也值得再觀察。

這項調查是私人委託山水民調成功訪問新竹市二十歲以上成年人，以訪問地區住宅電話為抽樣架構、系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼，執行時間7月5日至7日，有效樣本:1,070人 抽樣誤差:在95%的信心水準下,約 ± 3.0個百分點，並依照內政部最新人口資料加權，以符合母體結構。

▼新竹市長選戰最新民調資料。（圖／記者陶本和翻攝）

▲▼新竹市長選戰最新民調資料。（圖／記者陶本和翻攝）

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