百元理髮剪得被狗啃！她道歉「兒子對不起」耳朵被割傷　網全傻眼

▲原PO帶兒子去百元理髮，成果卻不如她想像。（圖／翻攝爆怨公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「孩子~媽媽覺得對不起你」一名女網友表示，她第一次帶兒子去百元理髮，沒想到被剪得「跟狗啃的一樣」，甚至兒子的耳朵還被割傷，讓她氣得拍照PO文抱怨。

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她帶兒子體驗100元理髮，成果卻不如理想，比她自己亂剪還要糟糕50倍，「本來看店員是個年輕人，想說年輕人剪的應該會比較時髦一點（以前有年紀的剪的比較老氣）結果變成這樣，耳朵還割到，孩子~媽媽覺得對不起你」。

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原PO補充，孩子髮尾那戳本來就有，只是請對方修短，但孩子兩邊卻被剃得凹凸不平、長短不一，經過她反應才修剪得差不多長，但剃到太禿的地方就無能為力，「我實在看不下去，很怕他越弄越糟糕！所以趕快帶走」。

▲▼原PO看到孩子頭髮被剪壞，感到非常氣憤。（圖／翻攝爆怨公社）



網友看完紛紛留言，「剪到一半逃出來？？」「這個感覺就是還沒有完成…幫美髮師QQ」、「是媽媽的問題，還沒有剪完妳就帶走，剪一半當然醜啊 怪誰」、「百元就是要有犧牲的覺悟，不然其他百元之外的設計師怎辦」、「一個便當的錢就要人家展現幾千塊的技術嗎，妳好歹也等他全部剪完修完再來評價，哪有減一半看不過就在批評的，後面說不定還會再修阿」。

也有人說，「百元理髮就是快，技術不用太計較的人去的，我每次去就是剪短、旁邊用推的，然後就沒然後了」、「我們這兒的快剪100技術都不錯」、「我兒子都剪100包含洗、9成很滿意。建議如果有要剪特殊髮型的、就不要來剪100元的」、「你重點要放在割到耳朵，不管是100還是1000元都不該讓客戶受傷。至於造型，年輕人不代表比較時髦有時代表經驗不足，100塊就是你讓他練習，他讓你有基本髮型。我去100快剪只會跟他說耳上、眉上，後面推整齊」、「其實不要說100元要人家剪1000元的這種話，我去的100元剪髮跟造型髮廊設計師剪的，不相上下，單純是遇到爛的百元剪髮而已」。

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