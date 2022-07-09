安倍晉三遇刺身亡　巴西舉國哀悼三天





▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）



文／中央社

日本前首相安倍晉三今天遭槍擊身亡，巴西總統波索納洛頒布三天的官方哀悼令，並在社群媒體表示對安倍晉三的去世感到遺憾。

安倍晉三8日在日本奈良街頭助選發表演說時遭槍擊，送醫治療後宣告不治，享壽67歲。嫌犯是41歲的奈良縣民山上徹也，他在接受警方調查時坦承犯行。據日本媒體報導，槍手曾任職日本海軍。

波索納洛（Jair Bolsonaro）在社群媒體寫道：「作為我們尊重日本人民的標誌，對安倍晉三與巴西友誼的認可，以及面對無理殘酷應有的團結，我宣布全國哀悼三天。希望兇手受到嚴厲的懲罰。我們與日本同在。」

波索納洛還聲援安倍的家人，並讚揚日本前首相：「我向安倍的家人以及我們的日本兄弟表示聲援，並希望上帝在這個痛苦的時刻照顧他們的靈魂。」

巴西外交部也對安倍的死發布聲明表示遺憾，稱日本前首相遭受的襲擊是「懦夫所為」，外交部收到消息時感到「萬分悲傷和沮喪。」

外交部強調安倍與巴西的友好關係，日本前首相曾出席2016年里約奧運會閉幕式，更象徵兩國之間的深厚情誼。外交部聲明最後向前安倍的家人和朋友，日本政府和人民表示衷心的哀悼。

巴西參議院議長帕切科（Rodrigo Pacheco）也在社群媒體對日本任期最長的首相安倍遇襲的「悲傷和令人震驚的消息」表示遺憾。

安倍晉三與巴西在前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）任內建立了牢固的政治和外交關係。

2014年8月，安倍晉三在首次訪問巴西時宣稱，巴西除了擁有日本以外最大的日本社區外，還是拉丁美洲發展的關鍵力量。

當時，安倍還與羅賽芙一起表示，兩國有著共同的原則，包括民主、環境保護和捍衛聯合國安理會的改革。

安倍晉三在2014年的訪問，也標誌著巴西和日本之間友誼關係125周年。今天，估計約有160萬日本人和他們的後裔生活在巴西。