日網友恐怖預言「我做了一個夢…」4小時後成真！警介入調查

▲安倍晉三遇刺前，日本網路討論區出線一則詭異留言。（圖／翻攝自5ちゃんねる）

記者閔文昱／綜合報導

日本前首相安倍晉三遭到槍擊，經搶救後，8日下午不治身亡，享壽67歲。嫌犯山上徹也為前任海上自衛隊隊員，犯案後隨即被逮捕，目前仍在接受調查中。不過日本警方調查發現，事發前4小時有一則留言出現在當地網路討論區，內容表示「今天在某個地方將發生一件相當大的事情」，目前警方還在追查發文者身分。

綜合日媒報導，日本著名的網路討論區「5ちゃんねる」（5 channel）上，8日早上7點19分出現1則留言，撰文者聲稱他「做了一個夢」，並稱在今天星期五，某個地方將發生一件相當大的事情，而這件事會為某個特定的政黨帶來極大推力，且這個助力在投票日前都不會減弱。

▲槍手山上徹也埋伏安倍背後 。（圖／翻攝自推特）

槍擊事件發生後，許多網友紛紛在該留言底下回應，「兇手是你！」、「這已經被檢舉了」、「這有可能是兇手留的嗎？」有網友也將該則留言提供警方，目前警方還在調查發文者身分，以及是否與槍擊案有關。

根據多名政府內部人士指出，山上徹也2002年以自衛官身分加入海上自衛隊，並於2005年退出。當地媒體嘗試以兇手的名字「山上徹也」上網搜尋他的社交平台帳戶，結果發現Twitter有5個以「山上徹也」為名的帳戶，其中一個是群馬大學的醫學准教授，在事發後因與嫌犯同名的關係，校方網站也被網友灌爆，無法瀏覽。

至於另外4個帳號，有一個是用作推廣副業，另外2個是在事發後創設，其他網友冒名創立可能性較大，最後一個帳號則已經有2年沒有活動紀錄。有網友推測，山上徹也能並非是使用本名在網路上活動。

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