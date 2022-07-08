安倍晉三成槍下亡魂　網怒譙「兇嫌家人剉咧等」：人渣死定了





▲山上徹也坦承，對安倍不滿，因此痛下毒手。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／劉維榛報導

日本前首相安倍晉三，今（8）日上午他在奈良市進行演說時，講話才1至2分鐘就遭到槍擊，經院方搶救仍不治，享壽67歲。兇嫌山上徹也坦承，對安倍有強烈不滿，才決定開槍殺死他，對此，PTT網友怒轟，「這個人渣，應該是死定了，早知道不要生這他X垃圾。」

安倍晉三被封稱「與台灣最友好的首相」，他於當地時間11點30分當街發表演說，卻被歹徒山上徹也以「3公尺近距離」射擊2槍，導致他一度心肺停止，緊急送至加護病房搶救。

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據報導指出，主治醫生福島英賢表示，醫療團隊隨即替安倍進行手術，而手術的目的是為了要找出出血的位置，進行止血。在安倍的頸部發現的2個傷口，距離約為5公分，傷口深度可達心臟，導致心臟與大血管出現損傷引發心肺停止，進行復甦搶救措施，但遺憾仍在下午5時3分不治。

安倍的心臟也有一個疑似是子彈所造成的巨大傷口，但醫療團隊並未在他的體內發現子彈或彈殼。另一方面，院方也證實，安倍的死因為失血過多身亡。

▼安倍晉三中傷倒地，成槍下亡魂。（圖／路透社）

安倍驟逝消息曝光後，台灣網友也難過不已，PTT有網友以「山上徹也的家人在想什麼」為標題憤怒發文，他怒轟，「山上徹也這個人渣，應該是死定了，依照日本的民族性，他的家人接下來也慘了，早知道不要生這他Ｘ垃圾，要馬那天應該早點睡，或是一生下來就掐死，他們應該是這樣想的吧？」

底下網友熱議，「要去山上避難了」、「日本的周刊很猛，下禮拜就會出特輯了」、「立馬搬家隱性埋名」、「依照日本的國情應該會被排擠到死」、「如果兄弟姊妹在大公司上班，根本被害慘」。

其他網友則認為，家人是無辜的，「天下沒有父母想花四十年養一個殺人犯」、「批鬥家人是不文明的表現」、「家屬真的很可憐」。